«نسخة جديدة» لكأس «أبطال أفريقيا»



القاهرة (د ب أ)



كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن نسخة جديدة لكأس دوري أبطال أفريقيا، ليسطر بذلك فصلاً جديداً وجريئاً في تاريخ البطولة الأفريقية الأبرز للأندية.

وذكر «الكاف» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الحفل أقيم في مقر الشركة الراعية بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وحضره نخبة من أساطير كرة القدم الأفريقية، منهم لوكاس راديبي، وتيكو موديسي، وسيفيوي تشابالالا، بالإضافة إلى عدد من أساطير الساحرة المستديرة في «القارة السمراء».

وأضاف كاف أن أحد فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري سيرفع النسخة الجديدة للكأس.

وأوضح: «يمثل الكشف الرسمي من (الكاف) عن تصميم الكأس الجديد اللافت أكثر من مجرد استبدال، بل يمثل تطوراً قوياً في التزامه بالتحديث والابتكار».

وقال فيرون موسينجو-أومبا، الأمين العام لـ (الكاف): «تماشياً مع رؤية باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نعمل حالياً على إعادة صياغة هوية كرة القدم الأفريقية، ووضعها في سياقها الصحيح، مع التركيز بشكل خاص على مسابقات الأندية».

وأضاف «يعكس الكشف عن كأس دوري أبطال أفريقيا أهدافنا وخطواتنا الجريئة نحو بيئة كروية أفريقية مثيرة، ونهدف من خلال ذلك إلى الارتقاء بمكانة مسابقات الأندية الأفريقية إلى مستوى عالمي، وتعزيز جاذبيتنا التجارية، وإلهام جيل جديد من المواهب الكروية».