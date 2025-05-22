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الرياضة

منتخب الإمارات يتوّج بكأس «سلسلة الكريكيت»

منتخب الإمارات يتوّج بكأس «سلسلة الكريكيت»
22 مايو 2025 21:19

 
الشارقة (وام)

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اختتمت سلسلة مباريات الكريكيت الدولية بين منتخبي الإمارات وبنجلاديش من فئة T20 فعالياتها باستاد الشارقة الدولي للكريكيت، بتنظيم مجلس الإمارات للكريكيت وبإشراف مجلس الكريكيت الدولي.
وجدد منتخب الإمارات فوزه على نظيره البنغالي في المباراة الختامية، ليحسم البطولة بثلاثة انتصارات من أصل أربع مواجهات، مؤكداً تفوقه في السلسلة التي شهدت منافسات قوية بين الطرفين.
وشهد اللقاء الختامي حضوراً جماهيرياً واسعاً من أبناء الجالية الآسيوية، كما تابعه عدد كبير من محبي اللعبة عبر القنوات الرياضية المتخصصة حول العالم.
وفي ختام البطولة، توّج زايد عباس، عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسمه، وخلف بوخاطر، الرئيس التنفيذي لاستاد الشارقة الدولي، منتخب الإمارات بكأس البطولة، بينما حصل منتخب بنجلاديش على كأس المركز الثاني، إلى جانب تكريم عدد من اللاعبين المتميزين في البطولة.

الإمارات
الشارقة
الكريكيت
بنجلاديش
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