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الرياضة

الإنتر يغازل «الكالشيو» بـ «الحصاد الأعلى» منذ 30 عاماً!

الإنتر يغازل «الكالشيو» بـ «الحصاد الأعلى» منذ 30 عاماً!
22 مايو 2025 21:23

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يسعى كومو بقيادة سيسك فابريجاس إلى إنهاء الموسم المثير للإعجاب بنجاح، عندما يستقبل حامل اللقب إنتر ميلان، الذي لا يزال يطارد اللقب، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، الجمعة، وضمن كومو المركز العاشر برصيد 49 نقطة، وكان هيلاس فيرونا آخر فريق صاعد أنهى الموسم بـ50 نقطة على الأقل في المركز العاشر موسم 2013-2014.
وفاز كومو في آخر 3 مباريات على أرضه، وقد يصبح أول فريق صاعد يحقق 4 انتصارات متتالية على أرضه منذ هيلاس فيرونا في 2020، بينما يتطلع إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، أمام باريس سان جيرمان، على ملعب أليانز أرينا، في ميونيخ، لكن في الوقت الحالي، يسعى الفريق للدفاع عن لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ونصف.
وربما يحصد الإنتر لقب الدوري بـ81 نقطة «متوسط 2.1 نقطة كل مباراة»، في حصاد يعتبر الأعلى له منذ 1994-1995، وفقط يوفنتوس فاز باللقب بمتوسط أقل «1.9 نقطة كل مباراة» موسم 1996-1997.
ويحتاج الإنتر إلى الفوز على كومو، للاحتفاظ بلقبه، إضافة إلى تعثر نابولي بالتعادل أو الخسارة أمام كالياري، وفشل «النيراتزوري» في الاستفادة من خسارة نابولي للنقاط أمام بارما، حيث تعادل أمام لاتسيو المنافس على المراكز الأربعة الأولى في سان سيرو، ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، قبل الجولة الأخيرة، في حين يأتي إنترميلان في المركز الثاني بـ 78 نقطة.
وفاز الإنتر في آخر 8 مباريات له في الدوري ضد كومو، واستقبل هدفين فقط خلال هذه الفترة، ولم يحقق سلسلة انتصارات أطول إلا ضد إمبولي وجنوى (9 انتصارات)، وبعد أن خسر كومو مرتين فقط في أول 10 مباريات على أرضه ضد الإنتر (فاز 5، تعادل 3)، خسر في آخر 3 مباريات متتالية بين 1987 و2002.
بعد سلسلة من 8 انتصارات خارجية متتالية، فاز الإنتر في مباراتين فقط من آخر 8 مباريات خارجية (تعادل 3، وخسر 3)، وسجل 25 هدفاً من الكرات الثابتة هذا الموسم، أكثر من أي فريق في الدوريات الخمسة الكبرى، بينما سجل كومو 6 فقط، وأحرز العملاق الإيطالي 112 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، ولم يسجل أكثر سوى في موسم 2019-2020 (113 هدفاً)، فيما سجل الأرجنتيني باز 6 أهداف وصنع 8 في الدوري، إذا أسهم بهدف آخر يصل إلى 15 مساهمة بعمر 20 عاماً و257 يوماً، أصغر لاعب يحقق ذلك منذ ديان كولوسيفسكي مع بارما 2019-2020، في حين سجل الهولندي دينزل دومفريس 11 هدفاً وصنع 5 هذا الموسم، وكان روبن جوسينس آخر مدافع سجل أكثر في موسم واحد (12 هدفاً في 2020-2021).

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
نابولي
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