كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»



فيادانا (أ ب)



فاز الهولندي أولاف كويج بالمرحلة الـ12 من سباق جيرو دي إيطاليا، بينما عزز المكسيكي إيزاك ديل تورو صدارته للترتيب العام بفارق ضئيل أمام أقرب ملاحقيه، ليظل مرتدياً القميص الوردي.

وتفوق كويج على مواطنه كاسبر فان أودن، صاحب المركز الثاني، والبريطاني بن تيرنر، الذي تواجد في المركز الثالث، ليحقق أول فوز له في إحدى مراحل جيرو دي إيطاليا خلال مسيرته الرياضية، وأنهى جميع المشاركين السباق في أقل من أربع ساعات.

وحصل ديل تورو على ثانيتين إضافيتين في سباق السرعة المتوسط، ليتقدم بفارق 33 ثانية على الإسباني خوان أيوسو صاحب المركز الثاني في الترتيب العام للسباق. وبات ديل تورو «21 عاماً» أول دراج مكسيكي يتصدر الترتيب العام في سباق جيرو دي إيطاليا، بعد أن تواجد في المركز الثاني بالمرحلة التاسعة للسباق يوم الأحد الماضي.

وتبلغ مسافة المرحلة الـ13 للسباق، التي تجرى الجمعة، وهي مرحلة جبلية قليلاً، 180 كيلومتراً، حيث تبدأ من روفيجو وتنتهي في فيتشنزا.

يشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي سباق جيرو في العاصمة الإيطالية روما في الأول من يونيو المقبل.