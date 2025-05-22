الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يستعيد «الوصافة» بـ«ريمونتادا رباعية»

الشارقة يستعيد «الوصافة» بـ«ريمونتادا رباعية»
22 مايو 2025 22:07

 
فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
«وادي شيص».. وجهة مثالية لعشاق الطبيعة


استعاد الشارقة «وصافة» دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تفوق على خورفكان 4-2، وقلب «الملك» تأخره بهدفين في الشوط الأول، إلى الفوز برباعية خلال الشوط الثاني، في اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 25»، ورفع «الملك» رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثاني، ويملك «النسور» 33 نقطة في المركز الثامن.
وأنهى خورفكان الشوط الأول متقدماً بهدفين، عن طريق البرتغالي إيلتون مورتي، في الدقيقة السادسة، مستغلاً خطأ دفاع الشارقة، والمغربي طارق تسيودالي في الدقيقة 32، إثر تمريرة رائعة من البرتغالي مورتي، وشهد الشوط الثاني «ريمونتادا» من لاعبي «الملك» الذين أحرزوا 4 أهداف، بتوقيع «البديل» لوان بيريرا في الدقيقتين 54 و85، و«البديل» فراس بالعربي في الدقيقة 82، وعثمان كامارا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
خورفكان
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©