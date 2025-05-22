الشارقة يستعيد «الوصافة» بـ«ريمونتادا رباعية»



فيصل النقبي (خورفكان)



استعاد الشارقة «وصافة» دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تفوق على خورفكان 4-2، وقلب «الملك» تأخره بهدفين في الشوط الأول، إلى الفوز برباعية خلال الشوط الثاني، في اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 25»، ورفع «الملك» رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثاني، ويملك «النسور» 33 نقطة في المركز الثامن.

وأنهى خورفكان الشوط الأول متقدماً بهدفين، عن طريق البرتغالي إيلتون مورتي، في الدقيقة السادسة، مستغلاً خطأ دفاع الشارقة، والمغربي طارق تسيودالي في الدقيقة 32، إثر تمريرة رائعة من البرتغالي مورتي، وشهد الشوط الثاني «ريمونتادا» من لاعبي «الملك» الذين أحرزوا 4 أهداف، بتوقيع «البديل» لوان بيريرا في الدقيقتين 54 و85، و«البديل» فراس بالعربي في الدقيقة 82، وعثمان كامارا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.