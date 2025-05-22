الغيابات تضرب منتخب أميركا في «الكأس الذهبية»



فايتفيل (أ ب )



يغيب كل من كريستيان بولسيتش ويونس موسى وأنطوني روبنسون وجو سكالي عن منافسات كأس أميركا الشمالية (كونكاكاف) المعروفة باسم الكأس الذهبية، ليدخل المنتخب الأميركي البطولة بخيارات محدودة في آخر بطولة يخوضها قبل كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يغيب كل من ويستون ماكيني وتيموثي وياه وجيوفاني رينا عن البطولة المرتقبة، وذلك بسبب تفضيل الاتحاد الدولي (الفيفا) لبطولة كأس العالم للأندية ووضعها أولوية للاعبين عوضاً عن المنتخبات.

وأعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للمنتخب الأميركي، عن قائمة تضم 27 لاعباً، وذلك استعداداً للمباريات الودية قبل البطولة ومن ضمن اللاعبين الغائبين يوجد كذلك المدافع كاميرون كارتر فيكرز ولاعب الوسط تانر تيسمان.

وقال مات كروكر، المدير الرياضي للاتحاد الأميركي، إن بولسيتش ومستشاريه طلبوا عدم خوض البطولة بسبب عدد المباريات الهائل التي خاضها اللاعب في آخر عامين، ووصل عدد المباريات إلى 120 مباراة للنادي والمنتخب منذ بداية موسم 2023-2024.

وأضاف: «اتخذنا قراراً جماعياً بأن ذلك هو الوقت المناسب ليحصل على الراحة التي يستحقها، الهدف هو أن نضمن جاهزيته التامة لتقديم أعلى مستوى الموسم المقبل». وعاد الظهير سيرجينو ديست إلى قائمة المنتخب الأميركي للمرة الأولى منذ مارس 2024، وذلك بعدما تعافى من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، كما سيتواجد المهاجم فلوريان بالوجان للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، بعدما تعافى من جراحة أجراها في الكتف.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراس المرمى: مات فريز (نيو يورك سيتي) - باتريك شوتيل (كولومبس كرو) - زاك ستيفن (كولورادو) - مات تيرنر (كريستال بالاس).

الدفاع: ماكس أرفستين (كولومبوس كرو) - سيرجينو ديست (أيندهوفن) - أليكس فريمان (أورلاندو) - ديخوان جونز (سان خوسيه) - مارك ماكينزي (تولوز) - تيم ريم (شارلوت) - كريس ريتشاردز (كريستال بالاس) - مايلز روبنسون (سينسيناتي).

الوسط: براندون آرونسون (ليدز) - تايل أدامز (بورنموث) - سيباستيان بيرهالتر (فانكوفر) - جوني كاردوسو (ريال بيتيس) - لوكا دي لا توري (سان دييجو) - دييجو لونا (سالت ليك) - جاك ماكجلين (هويستن) - كوين سوليفان (فيلادلفيا) - ماليك تيلمان (أيندهوفن) - شون زادوسكي (كولومبوس كرو).

الهجوم: باتريك أجيمانج (شارلوت) - فلوريان بالوجان (موناكو) - داميون داونز (كولون ) - بريان وايت (فانكوفر) - هاجي رايت (كوفنتري).