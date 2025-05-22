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الرياضة

الطاولات الحمراء المضيئة تثير الجدل في بطولة العالم

الطاولات الحمراء المضيئة تثير الجدل في بطولة العالم
22 مايو 2025 22:26

 
الدوحة (رويترز)

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يجذب اللون الأحمر أعين لاعبي تنس الطاولة إذ تسببت الطاولات المضيئة في بطولة العالم الحالية في جعلهم يحدقون ويتذمرون، بل ويحاولون حتى ارتداء النظارات الشمسية.
وفي حين أن طاولات هذه الرياضة سريعة الوتيرة عادة ما تكون زرقاء أو خضراء داكنة أو سوداء، فإن طاولات بطولة العالم لتنس الطاولة الجارية في الدوحة حمراء اللون، وهو ما لا يرضي العديد من اللاعبين.
وقال اللاعب النرويجي بورجر هاو لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (إن.أر.كي) منذ أيام «يصبح الأمر غريبا للغاية في بعض الأحيان، إذا سُلط الضوء على الطاولة، يتسبب ذلك في بريق قوي للغاية يمكنه التأثير على رؤيتك للكرة. وهو أمر غير اعتيادي بالمرة».
وأضاف هاو «كان هناك بعض اللاعبين الظرفاء في قاعة التدريب الذين بدؤوا بارتداء النظارات الشمسية في أثناء اللعب، بسبب شدة سطوعها».
وردد لاعبون آخرون نفس المخاوف بشأن لون الطاولة، والذين يجدون صعوبة أيضاً في التكيف معه.
وقال اللاعب السويدي ترولس مورجور لوكالة أنباء تي.تي «لم ألعب على طاولات حمراء قط، لم يفعل أحد ذلك».
وستقام المباراة النهائية في العاصمة القطرية يوم 25 مايو الجاري.

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