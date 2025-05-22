الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي البحري» يحصل على شهادة إدارة الأحداث المستدامة

«دبي البحري» يحصل على شهادة إدارة الأحداث المستدامة
23 مايو 2025 01:32

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
آمنة الضحاك: حماية التنوع البيولوجي ركيزة لتحقيق الاستدامة
«دبي القضائي» ينظم ورشة «إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع»

حصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شهادة أيزو 20121:2024 لإدارة الأحداث المستدامة، في إنجاز جديد يعكس التزام النادي بالمعايير العالمية للاستدامة، ويؤكد ريادته في تنظيم الفعاليات، وفق أعلى معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية
وتم الإعلان عن حصول النادي على الشهادة الجديدة بالتزامن مع احتفالات النادي بمرور 37 عاماً على تأسيسه في شهر مايو عام 1988.
وتسلم محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، شهادة الأيزو من قبل شركة يونيفرسال المتخصصة في عالم الاستشارات وخدمات أيزو.
وأبدى محمد عبدالله حارب الفلاحي سعادته الكبيرة بهذا النجاح الذي ينسجم هذا النجاح الإداري الكبير مع جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الذين يسعون لتحقيق نقلة وطفرة حقيقية في تطوير العمل ومواصلة التميز العالمي للنادي، مشيراً إلى المساع الكبيرة والحثيثة التي بذلها المجلس بعد تشكيله بداية عام 2024.

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
نادي دبي البحري
الاستدامة
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©