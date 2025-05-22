«دبي البحري» يحصل على شهادة إدارة الأحداث المستدامة

دبي (الاتحاد)

حصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شهادة أيزو 20121:2024 لإدارة الأحداث المستدامة، في إنجاز جديد يعكس التزام النادي بالمعايير العالمية للاستدامة، ويؤكد ريادته في تنظيم الفعاليات، وفق أعلى معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية

وتم الإعلان عن حصول النادي على الشهادة الجديدة بالتزامن مع احتفالات النادي بمرور 37 عاماً على تأسيسه في شهر مايو عام 1988.

وتسلم محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، شهادة الأيزو من قبل شركة يونيفرسال المتخصصة في عالم الاستشارات وخدمات أيزو.

وأبدى محمد عبدالله حارب الفلاحي سعادته الكبيرة بهذا النجاح الذي ينسجم هذا النجاح الإداري الكبير مع جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الذين يسعون لتحقيق نقلة وطفرة حقيقية في تطوير العمل ومواصلة التميز العالمي للنادي، مشيراً إلى المساع الكبيرة والحثيثة التي بذلها المجلس بعد تشكيله بداية عام 2024.