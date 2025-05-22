«الألعاب الرياضية للمدارس والجامعات» تستقطب 33 ألف طالب وطالبة

أبوظبي (وام)

استقطبت بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات 2025، والتي نظّمتها دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، من نوفمبر 2024 إلى مايو 2025، نحو 33 ألف طالب وطالبة من 389 مدرسة و13 جامعة في أبوظبي والعين والظفرة، تنافسوا في 18 رياضة مختلفة.

وقالت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة، إن هذه البطولة جسدت التزام الدائرة الراسخ برعاية وتنمية قدرات الطلبة من خلال الألعاب والمنافسات الرياضية، ومع أكثر من 33 ألف مشارك، باعتبار أن هذه النسخة هي الأكبر والأكثر إلهاماً حتى الآن.

من جانبه، قال طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إن بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية، تعكس التزام المجلس المستمر بدعم الرياضات المدرسية والجامعية، والتي تُعدّ ركيزةً أساسية لبناء جيل واعد من الرياضيين المحترفين.

وأضاف، أن المشاركة الكبيرة والتفاعل القوي الذي شهده هذا الموسم، يُسلط الضوء على الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشباب، معرباً عن سعادته بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة ووزارة التربية والتعليم في هذه المبادرة الرائدة، التي تُعزز ثقافة الرياضة والمنافسة البناءة بين الطلبة.

ونظمت الدائرة مؤخراً حفلاً لتكريم المشاركين في البطولة، حيث تم تكريم المدارس المتميزة، وتمّ الاحتفاء بأكثر من 500 طالب وطالبة وتوزيع الميداليات عليهم، تقديراً لأدائهم الرياضي، وروحهم الرياضية العالية، ومثابرتهم المستمرة.

واستمتع الزوّار بأجواء المنافسات الطلابية والعروض الترفيهية الحيّة، بالإضافة إلى منطقة المشجعين التفاعلية التي تضم تحديات وتجارب مدعومة بالتقنيات الحديثة.

يذكر أن هذه البطولة تعد جزءاً من برنامج تنمية المواهب الشامل الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة، كما تعكس سياسة التربية الرياضة والرياضة المدرسية التي تعتمدها الدائرة، والرامية إلى تعزيز ثقافة النشاط والصحة الرياضية في المدارس، من خلال منهج شامل لتعزيز ثقافة التربية الرياضية، وتفعيل دور أولياء الأمور في دعم هذا التوجّه.