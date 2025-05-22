الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الألعاب الرياضية للمدارس والجامعات» تستقطب 33 ألف طالب وطالبة

التكريم شمل 500 طالب وطالبة والمدارس المتميزة (الاتحاد)
23 مايو 2025 01:32

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ15لوزراء تجارة دول البريكس

استقطبت بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات 2025، والتي نظّمتها دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، من نوفمبر 2024 إلى مايو 2025، نحو 33 ألف طالب وطالبة من 389 مدرسة و13 جامعة في أبوظبي والعين والظفرة، تنافسوا في 18 رياضة مختلفة.
وقالت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة، إن هذه البطولة جسدت التزام الدائرة الراسخ برعاية وتنمية قدرات الطلبة من خلال الألعاب والمنافسات الرياضية، ومع أكثر من 33 ألف مشارك، باعتبار أن هذه النسخة هي الأكبر والأكثر إلهاماً حتى الآن.
من جانبه، قال طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إن بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية، تعكس التزام المجلس المستمر بدعم الرياضات المدرسية والجامعية، والتي تُعدّ ركيزةً أساسية لبناء جيل واعد من الرياضيين المحترفين.
وأضاف، أن المشاركة الكبيرة والتفاعل القوي الذي شهده هذا الموسم، يُسلط الضوء على الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشباب، معرباً عن سعادته بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة ووزارة التربية والتعليم في هذه المبادرة الرائدة، التي تُعزز ثقافة الرياضة والمنافسة البناءة بين الطلبة.
ونظمت الدائرة مؤخراً حفلاً لتكريم المشاركين في البطولة، حيث تم تكريم المدارس المتميزة، وتمّ الاحتفاء بأكثر من 500 طالب وطالبة وتوزيع الميداليات عليهم، تقديراً لأدائهم الرياضي، وروحهم الرياضية العالية، ومثابرتهم المستمرة.
واستمتع الزوّار بأجواء المنافسات الطلابية والعروض الترفيهية الحيّة، بالإضافة إلى منطقة المشجعين التفاعلية التي تضم تحديات وتجارب مدعومة بالتقنيات الحديثة.
يذكر أن هذه البطولة تعد جزءاً من برنامج تنمية المواهب الشامل الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة، كما تعكس سياسة التربية الرياضة والرياضة المدرسية التي تعتمدها الدائرة، والرامية إلى تعزيز ثقافة النشاط والصحة الرياضية في المدارس، من خلال منهج شامل لتعزيز ثقافة التربية الرياضية، وتفعيل دور أولياء الأمور في دعم هذا التوجّه.

دائرة التعليم والمعرفة
أبوظبي
الإمارات
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©