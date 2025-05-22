3 مقاعد مباشرة لـ«الإمارات» في «نخبة آسيا»

معتز الشامي (أبوظبي)

حصد دوري أدنوك للمحترفين، 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا النخبة للنسخة المقبلة، وذلك بعد إنجاز الشارقة والتتويج بلقب دوري الأبطال 2، بحسب مصادر وثيقة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي حسمت الجدل الدائر بشأن عدد مقاعد أندية دورينا في النسخة الجديدة من البطولة للموسم المقبل.

وكشفت المصادر لـ«الاتحاد»، عن تحول النصف مقعد المخصص للشارقة في الدور التمهيدي، بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا 2، إلى مقعد كامل مباشر، بسبب ارتفاع تصنيف الدوري الإماراتي مع ختام مسابقات الموسم الرياضي الحالي، حيث حل دورينا في الترتيب الرابع قارياً، والثاني على غرب القارة، بعدما رفع نقاطه إلى 74.466 نقطة، متفوقاً على الدوري القطري والدوري الإيراني.

وحصد الدوري السعودي الأول على آسيا والغرب 3 مقاعد مباشرة في النخبة، بينما حصد دورينا ثاني الغرب مقعدين مباشرين في النخبة، ونصف مقعد في الدور التمهيدي، ووفق نظام البطولة والتأهل من الدور التمهيدي، وتم توزيع 10 مقاعد مباشرة، بواقع 3 للسعودية، و2 للإمارات وقطر، ومقعد لأوزبكستان والعراق، ويتبقى مقعدان فقط، تتنافس فيهما بقية الفرق الحاصة على نصف مقعد في الدور التمهيدي.

ووفق المصادر الرسمية في الاتحاد الآسيوي، فقد أدى ارتفاع تصنيف الدوري الإماراتي مع ختام الموسم عقب نهائي دوري أبطال آسيا 2، مع فوز الشارقة «المنتمي لدوري ذي تصنيف مرتفع عن البقية»، إلى تجنيب حامل لقب دوري الأبطال 2، للدخول في تصفيات تمهيدي، وبالتالي سيلعب على المقعد الثاني المؤهل فريق قطري، وآخر إيراني، ليتأهل الفائز منهما بشكل مباشر إلى البطولة لتكتمل الأندية الـ12 لمرحلة الغرب.