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الرياضة

جيلجيوس يقود ثاندر للفوز الثاني على تيمبرولفز في «النهائي الغربي»

جيلجيوس يقود ثاندر للفوز الثاني على تيمبرولفز في «النهائي الغربي»
23 مايو 2025 09:44

واشنطن (رويترز)
توج شاي جيلجيوس-ألكسندر، بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، قبل مباراة فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام مينيسوتا تيمبرولفز الليلة الماضية، وأظهر سبب تتويجه بالجائزة عندما قاد ثاندر للفوز 118-103 في المباراة الثانية بنهائي القسم الغربي.وتمكن جيلجيوس-ألكسندر من معادلة أفضل رقم في مسيرته بالأدوار الإقصائية، عندما أحرز 38 نقطة كما قدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه، ليساعد ثاندر على التقدم 2-صفر، في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
ولم يعتمد فوز ثاندر على نجمه الأبرز فقط، إذ أحرز جالين وليامز 26 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة، وأضاف شيت هولمجرين 22 نقطة.
وأنهى جيلجيوس-ألكسندر المباراة محرزاً 13 رمية حرة من أصل 15 محاولة، لينجح في 24 رمية حرة من أصل 29 في السلسلة.
سجل جيلجوس-ألكسندر 30 نقطة أو أكثر في خمس مباريات متتالية، ليعادل بذلك أطول سلسلة في تاريخ الأدوار الإقصائية.
وقلص مينيسوتا الفارق، الذي وصل في وقت ما من المباراة إلى 24 نقطة، ليصبح عشر نقاط فقط مع تبقي ثلاث دقائق على النهاية، لكن ثاندر لم يتوقف عن إحراز النقاط.
وكان أنتوني إدواردز أكثر لاعباً إحرازاً للنقاط في مينيسوتا بعدما سجل 32 نقطة وقدم ست تمريرات حاسمة واستحوذ على ست كرات مرتدة.
وتقام المباراة الثالثة في السلسلة يوم الأحد المقبل في مينيابوليس، ويحتاج ثاندر إلى فوزين للتأهل إلى نهائي الدوري، وستة انتصارات لتحقق أول لقب للفريق منذ عام 1979 عندما كان مقره في سياتل.

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