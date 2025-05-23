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الرياضة

الجولة 33 تحدد رباعي السوبر السعودي

الجولة 33 تحدد رباعي السوبر السعودي
23 مايو 2025 10:11



الرياض (د ب أ)

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خسر الأهلي 1 / 3 أمام ضيفه الاتفاق في المباراة التي جرت بينهما الخميس في ختام المرحلة الـ33 لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن). وفرط الأهلي في فرصة الإبقاء على آماله في حجز مقعد ببطولة كأس السوبر السعودي 2025، التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل في مستهل الموسم القادم 2025 / 2026. وتجمد رصيد الأهلي عند 64 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن النصر، صاحب المركز الرابع، الذي ضمن رسمياً المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025، وذلك نظراً لتفوق النصر أمام الأهلي في المواجهات المباشرة. وتحدد بذلك الرباعي المتنافس في كأس السوبر السعودي 2025 وهي أندية الاتحاد، الهلال، القادسية والنصر، فيما ستتحدد قرعة قبل نهائي البطولة في ضوء نتيجة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيجمع الاتحاد مع القادسية يوم 30 مايو الجاري.

الهلال السعودي
كأس السوبر السعودي
النصر السعودي
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