دبي تستضيف تصفيات مونديال الرجبي

دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للرجبي عن استضافة دبي للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم للرجبي لفئة 15 لاعباً، والتي ستقام في أستراليا 2027، وتقام التصفيات خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، بملعب ذا سيفنز، وجاء الإعلان عن استضافة الإمارات خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد والذي عقد في لندن أمس الأول. في الوقت نفسه غادرت بعثة منتخبنا الوطني فئة 15 لاعباً إلى نيروبي الخميس، للعب مباراة ودية مع منتخب كينيا. ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، وتضم البعثة 24 لاعباً والجهازين الفني والإداري. وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، أن اختبار الاتحاد الدولي للعبة لمدينة دبي تأكيد على النجاحات السابقة في استضافة الأحداث الكبيرة في عالم الرجبي، منها سباعيات طيران الإمارات والبطولات الإقليمية والعربية، وملحق تصفيات كأس العالم في فرنسا 2023، وهي التصفيات التي أقيمت في نوجمبر 2022 بدبي، وتأهل منتخب البرتغال من هذه التصفيات إلى نهائيات المونديال بعد الفوز على منتخب أميركا. وأضاف الزعابي أن هناك ملحقين لتصفيات كأس العالم، حيث تأهل حتى الآن 12 منتخباً للمونديال، وهم أفضل 12 منتخباً طبقاً للتصنيف الدولي، وسيتأهل 4 منتخبات من بطولة أوروبا للرجبي و3 منتخبات من بطولة أميركا الجنوبية وأول آسيا وأول أفريقيا، وأول الباسيفيك، كما سيتأهل أول التصفيات في دبي والذي سيجمع ثاني آسيا وثاني أفريقيا، وخامس أوروبا وهو منتخب بلجيكا، وثاني أميركا الشمالية، بينما سيتأهل أول التصفيات بين أميركا والباسيفيك. وتابع: "منتخبنا سيخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الشهر المقبل حيث سيلعب 3 مباريات أمام هونج كونج وكوريا الجنوبية، وسيريلانكا، وستكون المباراة الأولى أمام هونج كونج في دبي، ثم أمام كوريا في إنشيون والمواجهة الثالثة خارج الحدود في سيرلانكا، والأول من هذه التصفيات سيتأهل مباشرة إلى المونديال بينما الثاني سيلعب في التصفيات التي ستقام في دبي". وأوضح أن المنتخب يتدرب منذ شهرين متواصلين من خلال معسكرات وتجمعات ما بين دبي والعين، في ملاعب مختلفة وخاض مباريات ودية مع الأندية وقال: "سنلعب السبت مع منتخب كينيا في نيروني ضمن المباريات الودية في خطة إعداد المنتخب، والمنتخب الكيني رابع أقوى منتخب أفريقي، وكنا نسعى للعب عدد أكبر من المباريات ولكن ازدحام الأجندة في أوروبا حرمنا من اللعب مع المنتخبات الأوروبية؛.