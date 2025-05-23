الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى

معتصم عبدالله (أبوظبي)

‬‬‬‬ ينشد الظفرة «الوصيف» استعادة الصدارة، في طريق المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى، حينما يستقبل ضيفه مصفوت عند السادسة والربع من مساء غد السبت، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن الجولة 29، والتي تشهد أيضاً مواجهات تجمع الفجيرة وجلف أف سي، والحمرية مع حتا، وجلف يونايتد مع مجد، والجزيرة الحمراء والذيد، ويونايتد والإمارات، فيما يغيب دبا «المتصدر» بـ53 نقطة، والعربي الثالث بـ46 نقطة عن هذه الجولة بداعي الراحة. وضمن فريقا دبا والظفرة التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل 2025-2026، قبل جولتين من نهاية دوري الأولى، لينتقل التنافس بين الغريمين إلى لقب الدوري في آخر جولتين. في المقابل، ودّع كل من جلف أف سي (قبل الأخير بـ9 نقاط)، وفليتوود يونايتد (المنسحب)، البطولة إلى دوري الثانية. ويخوض دبا مباراته الأخيرة أمام الجزيرة الحمراء يوم 30 مايو، فيما يلعب الظفرة مباراتين: الأولى مساء الغد أمام مصفوت، ويختتم مشواره بمواجهة قوية أمام العربي يوم 30 في التوقيت نفسه. ويتطلع الظفرة بقيادة مدربه الكرواتي ألين هورفات، إلى استعادة القمة، بعدما قدم الفريق موسماً مميزاً على الصعيد الفني والبدني، بفضل الأداء الجماعي المنضبط والتألق اللافت للمهاجم الفرنسي محمد لامين ياتارا. وكان الظفرة قد حسم مواجهة الدور الأول أمام مصفوت بنتيجة 2-1، بفضل هدفي ريان يسلم في الدقيقة 30، وياتارا في الدقيقة 86. ويأمل الظفرة مواصلة نتائجه الإيجابية، والحفاظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الرابعة على التوالي، وتعويض نقطتي التعادل في الجولة الماضية أمام الإمارات (2-2). في المقابل، يحتل مصفوت المركز الثاني عشر بـ27 نقطة، ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه المثير على الفجيرة (3-2) في الجولة الماضية على ملعب «الذئاب»، بقيادة مدربه الإيطالي ميشيل بون. ترتيب فرق الصدارة: 1- دبا – 53 نقطة (25 مباراة) 2- الظفرة – 51 نقطة (24 مباراة) 3- العربي – 46 نقطة (25 مباراة) 4- الفجيرة – 42 نقطة (24 مباراة) 5- يونايتد – 41 نقطة (24 مباراة)