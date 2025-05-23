«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية

فيصل النقبي (خورفكان)

واصل فريق خورفكان سلسلة نتائجه المخيبة للآمال في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن جمع 3 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة خلال الجولات الخمس الماضية، ليواصل تراجعه على المستوى الفني، ويثير قلق جماهيره مع نهاية الموسم. واكتفى الفريق بثلاثة تعادلات، جاءت أمام البطائح بنتيجة 1-1، وأمام النصر في مباراة مثيرة انتهت 3-3، ثم تعادل مماثل أمام بني ياس بذات النتيجة، فيما تلقى خسارتين ثقيلتين، الأولى أمام شباب الأهلي برباعية نظيفة، والثانية أمام الشارقة بنتيجة 4-2. ويعكس هذا التراجع ضعف المنظومة الدفاعية التي استقبلت 15 هدفاً في خمس مباريات، مقابل تسجيل الفريق سبعة أهداف فقط، ما يؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة على الصعيدين الدفاعي والتكتيكي، في ظل تذبذب المستوى وضعف الاستقرار في النتائج. ويأمل خورفكان في استعادة توازنه سريعاً في الجولة الأخيرة أمام عجمان، خاصة مع تزايد الضغوط الجماهيرية على الفريق بعد الأداء المخيب في الأسابيع الأخيرة.