ديوكوفيتش على بعد فوزين من اللقب المئوي مع بلوغه الـ38

جنيف (رويترز)

احتفل نوفاك ديوكوفيتش بعيد ميلاده 38 بطريقة رائعة أمس الخميس، بعد فوزه 6-4 و6-4 على ماتيو أرنالدي ليبلغ الدور قبل النهائي من بطولة جنيف المفتوحة للتنس، ويواصل سعيه نحو اللقب مئة في مسيرته.وثأر ديوكوفيتش الذي حقق 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، من خسارته أمام اللاعب الإيطالي في بطولة مدريد المفتوحة الشهر الماضي. ويلعب ديوكوفيتش في الدور المقبل أمام البريطاني كاميرون نوري، الذي قدم أداءً قوياً ليهزم الأسترالي أليكسي بوبيرين 7-6 و6-4. وقال الصربي الذي خسر أمام توماش ماخاك في دور الثمانية العام الماضي: "من الرائع أن أصل إلى قبل النهائي مجدداً، آمل أن أتمكن هذا العام من التقدم خطوة أخرى على الأقل، هذا هو هدفي". وأضاف: "أعتقد أنني لعبت بطريقة رائعة، فزت بمجموعتين دون رد، لكن المباراة كانت متقاربة أكثر بكثير مما توحي به النتيجة". وبعد فوزه بالمجموعة الأولى، تأخر ديوكوفيتش 4-1 في المجموعة الثانية، لكنه عاد بقوة وفاز بخمسة أشواط متتالية ليحسم المباراة بعد ساعة و40 دقيقة. واعترف المصنف الأول على العالم سابقاً بأن تحطيم مضربه من الإحباط ساعده على استعادة تركيزه ذهنياً وحسم المباراة. وقال ديوكوفيتش الذي حصل على كعكة عيد ميلاد في الملعب: "بعد تحطيم المضرب أظن أنني وجدت حالتي المثالية والتوازن العقلي والعاطفي، وتمكنت من تقديم أفضل ما لدي عندما كنت في أمس الحاجة إلى ذلك". ويسعى ديوكوفيتش لأن يصبح ثالث رجل في التاريخ يفوز بمئة لقب في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بعد جيمي كونورز (109) وروجر فيدرر (103).