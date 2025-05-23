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الرياضة

ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»

ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
23 مايو 2025 12:03

 
مراد المصري (أبوظبي)
أفردت صحيفة «أس» الإسبانية تقريراً موسعاً حول الخطوات، التي يقوم بها ريال مدريد في الوقت الحالي، لإيجاد لاعب بمثابة «العقل المدبر» في وسط الميدان، خصوصاً بعد رحيل لوكا مودريتش في نهاية هذا الموسم، ومن قبله توني كروس في الموسم الماضي، حيث أشارت الصحيفة إلى أن النادي «المكي» على استعداد لصرف مبلغ مالي كبير من أجل القيام بهذه الخطوة.
ووضعت الصحيفة رودري، لاعب مانشستر سيتي، كخيار أول يتطلع ريال مدريد لضمه، واعتبرت أن الأمر بمثابة السهل الممتنع، حيث يبلغ من العمر 28 عاماً وعقده يمتد لعامين حتى 2027، وهو الذي أبدى رغبته سابقاً باللعب في البرنابيو، إلا أنه في ذات الوقت لن يفرط به السيتي بسهولة، إلى جانب المخاطرة بتكرار الإصابة بعد غيابه طوال الموسم الحالي تقريباً بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها.
وأوضحت الصحيفة، أن من المقرر التعاقد مع «عقل مدبر» سواءً الآن، أو الانتظار حتى إلى ما بعد كأس العالم للأندية، حيث وضعت خيارات بديلة مثل إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي، وألكسيس ماك أليستير لاعب ليفربول، وغيرهم.

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