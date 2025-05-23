«الريمونتادا» الثانية للشارقة بعد 643 يوماً بـ «المحترفين»



علي معالي (أبوظبي)

رفض فريق الشارقة أن يعود خاسراً من خورفكان، بعد أن تأخر بهدفين دون رد خلال الشوط الأول، ليقلب الموازين في الشوط الثاني برباعية مثيرة، أداء ونتيجة، ليتألق «الملك» والمتوج بلقب كأس دوري أبطال آسيا 2 مؤخراً، ويسجل الأهداف المتتالية حتى وصلت إلى رباعية في شوط ممتع للغاية بالجولة 25 بدوري أدنوك للمحترفين، حيث تقدم «النسور» بهدفين نظيفين في الدقيقتين 6 و32، وظل الوضع كذلك حتى الدقيقة 54، والتي سجل فيها لوان بيريرا هدف التقليص للشارقة، وأضاف فراس بالعربي الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 82، ثم تقدم «الملك بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 85 و97، عن طريق لوان بيريرا وعثمان كمارا، لتكون أسرع»ريمونتادا«للشارقة في الموسم الحالي، والأولى منذ مباراته الأولى في الموسم الماضي أمام كلباء، التي تفوق فيها الشارقة 4-3، حيث كان فريق"النمور" متقدماً 3-2 حتى الدقيقة 60، لينجح الملك في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق باكو ألكاسير ولوان بيريرا في الدقيقتين 79 و87 لتتحول المباراة للشارقة 4-3.

وما حدث في مباراة الشارقة مع خورفكان، بتأخر الملك بهدفين، ثم التألق برباعية، يحدث للمرة الأولى في عصر الاحتراف بالنسبة للملك، وكان الفريق بالفعل في حالة مغايرة تماماً في الشوط الثاني، حيث حرص كوزمين على الدفع بالعناصر الأساسية عندما لعب فراس بالعربي ولوان بيريرا وكايو لوكاس في الدقيقة 46، وشاهين عبدالرحمن في الدقيقة 57، وخالد باوزير في الدقيقة 84، لتنقلب المباراة والنتيجة لصالح الشارقة.

والطريف في هذه المباراة بالجولة 25، أن الثلاثي لوان بيريرا وفراس بالعربي وعثمان كمارا سجل كل واحد منهم هدفاً، ليصل كل لاعب إلى الرقم 6 من الأهداف هذا الموسم، في سباق قوي بينهم لمطاردة كايو لوكاس الذي يحتل قائمة هدافي الملك هذا الموسم بالدوري برصيد 10 أهداف حتى الآن، ولم يتبق للفريق سوى مباراة واحدة أمام الوصل مساء الأحد باستاد الشارقة.

والرباعية في شباك خورفكان هي الثانية في الموسم الثاني على التوالي، بعد فوز الجولة الـ 11 الموسم الماضي بنتيجة 4-1.