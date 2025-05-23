«قدوة» يستهدف «كوين آن» بعد العودة إلى الانتصارات

عصام السيد (أبوظبي)

عاد الجواد "قدوة"، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سيمون وإد كريسفورد، إلى سكة الانتصارات، بفوز رائع يوم أمس في سباق بري دي مونتريوت في باريس لونجشامب، ممهداً الطريق لرحلة محتملة إلى رويال أسكوت لسباق كوين آن ستيكس. وتمكن "قدوة" من إقصاء "حاتم" المرشح الأوفر حظاً للفوز، والذي يتمتع أيضاً بلياقة بدنية جيدة، وبعد فوزه بسباقاته الأربعة الأولى، لم يفقد سجله الخالي من الهزائم إلا بعد حصوله على المركز الرابع في سباق بري جاك لو ماروا لصالح "تشارين". وقال سيمون كريسفورد: "كنا سعداء به اليوم، لم يكن مستعداً تماماً للعودة إلى سباق لوكينج، لذا اخترنا الذهاب معه إلى باريس، وقد أبدع فيه، وأشاد به الجميع، سنضع في اعتبارنا سباق كوين آن لسباقه القادم، فهو يُقدم أداءً جيداً في أسكوت، وكنا سعداء بعودته. أداؤه كان جيداً في سباق جاك لو ماروا الفرنسي في العام الماضي، ويتمتع بلياقة بدنية عالية في السباقات الدائرية والمستقيمة في أسكوت، لكن هذا المسار المستقيم يناسبه جيداً، واليوم يضعه في منافسة على الفوز بسباق كوين آن."