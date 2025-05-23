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الرياضة

الصدارة تقبل «القسمة على اثنين» في «دولية» الشارقة للشطرنج

الصدارة تقبل «القسمة على اثنين» في «دولية» الشارقة للشطرنج
23 مايو 2025 15:30


الشارقة (وام)
دخلت بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مراحلها النهائية بعدما أنهت الجولة السادسة، ولم يتبق سوى ثلاث جولات لتحديد بطل النسخة الثامنة.
ويتقاسم الهولندي أنيش جيري والصربي ألكسندر إندجيتش قمة الترتيب برصيد 5 نقاط، وستكون المواجهة بينهما في الجولة السابعة لفض الاشتباك على القمة، يليهما الأوزبكي نوديربك عبدالستاروف المصنف الأول بالبطولة برصيد 4.5 نقطة، فيما يتساوى 14 لاعباً برصيد 4 نقاط، من بينهم سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والذي نجح في الفوز على سافا فيتوخين، الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج.
وشهدت الطاولة الأولى فوز الصربي ألكسندر إندجيتش على الصيني داي تشانجرين، والهولندي أنيش جيري على الإيراني بارهام مقصودلو على الطاولة الثانية، فيما فاز الأوزبكي عبدالستاروف على الهندي بي إنيان على الطاولة الثالثة.
في الوقت الذي حافظ الطفل المعجزة الأرجنتيني أورو فوستينو، والملقب بـ«ميسي الشطرنج» على عدم الخسارة في 6 جولات متتالية، حيث فاز في مباراة، وتعادل في 5 مباريات، ورفع رصيده إلى 3.5 نقطة دون خسارة، ويسعى أورو للحصول على لقب أستاذ دولي كبير وتحطيم الرقم القياسي كأصغر طفل يحصل على اللقب، ويحتاج إلى نصف نقطة أي تعادل جديد للحصول على اللقب الدولي.
حضر افتتاح الجولة السادسة على الطاولة الأولى، الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس نادي الثقة للمعاقين، وعمران عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعبدالله مراد المازمي مدير البطولة، وفيصل الحمادي رئيس اللجنة الفنية والحكام.
وأعرب الدكتور خالد عمر المدفع، عن سعادته بهذا التجمع الكبير من لاعبي الشطرنج في العالم، مؤكداً أن الشارقة اعتادت على تنظيم كبرى البطولات، ولعبة الأذكياء محظوظة بالاهتمام والرعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.وأضاف أن مثل هذه البطولات من شأنها أن ترفع مستوى لاعبي الإمارات، وتزيد من خبراتهم وتصنيفهم الدولي، وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، متمنياً التوفيق لمجلس إدارة نادي الشارقة، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، وأعضاء المجلس في النسخ المقبلة.

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