السبت 24 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البارالمبية الوطنية» تبحث سبُل التعاون مع سفارة المجر

«البارالمبية الوطنية» تبحث سبُل التعاون مع سفارة المجر
23 مايو 2025 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

بحثت اللجنة البارالمبية الوطنية التعاون مع سفارة المجر في اجتماع عُقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام.
وكاروي باناش، سفير دولة المجر لدى الدولة، ونائب رئيس البعثة لاسلو مارتون، ركّز الاجتماع على تعزيز التعاون بين اللجنتين البارالمبيتين الإماراتية والمجرية، وبحث فرص تبادل الخبرات وتنظيم المعسكرات التدريبية المشتركة، وتم تسليط الضوء على أهم الإنجازات خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد محمد فاضل الهاملي أن الإمارات أصبحت نموذجاً ريادياً في دعم أصحاب الهمم رياضياً، مشيراً إلى أن الدولة تُحقق إنجازات متواصلة على الساحة الدولية، خاصة في رياضات الرماية ورفعات القوة وألعاب القوى، ونجح أبطال الإمارات مؤخراً في اعتلاء منصات التتويج في كبرى البطولات.
كما تم تسليط الضوء على الدورين الإقليمي والدولي للإمارات في تمكين الرياضيين البارالمبيين.
وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لتوقيع اتفاقية تعاون رسمية بين اللجنتين، تُمهد لشراكة استراتيجية شاملة. وقدّم الوفد المجري عرضاً حول خبراتهم في رياضات مثل السباحة، والمبارزة، والخماسي الحديث، والرماية، فيما استعرضت الإمارات إمكاناتها الرياضية المتقدمة، والبنية التحتية العالمية، التي تحتضن العديد من البطولات الدولية، لا سيما في الرماية وألعاب القوى ورفعات القوة ما يجعلها وجهة مثالية للمعسكرات والفعاليات الرياضية المشتركة.

محمد محمد فاضل الهاملي
دورة الألعاب البارالمبية
البارالمبية الإماراتية
ذيبان المهيري
آخر الأخبار
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
الرياضة
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
اليوم 21:15
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
الأخبار العالمية
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
اليوم 21:07
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
الرياضة
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
اليوم 20:44
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
الرياضة
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
اليوم 20:41
«فوز معنوي» للعروبة أمام دبا الحصن
الرياضة
«فوز معنوي» للعروبة أمام دبا الحصن
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©