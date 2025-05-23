«البارالمبية الوطنية» تبحث سبُل التعاون مع سفارة المجر



أبوظبي (الاتحاد)

بحثت اللجنة البارالمبية الوطنية التعاون مع سفارة المجر في اجتماع عُقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام.

وكاروي باناش، سفير دولة المجر لدى الدولة، ونائب رئيس البعثة لاسلو مارتون، ركّز الاجتماع على تعزيز التعاون بين اللجنتين البارالمبيتين الإماراتية والمجرية، وبحث فرص تبادل الخبرات وتنظيم المعسكرات التدريبية المشتركة، وتم تسليط الضوء على أهم الإنجازات خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد محمد فاضل الهاملي أن الإمارات أصبحت نموذجاً ريادياً في دعم أصحاب الهمم رياضياً، مشيراً إلى أن الدولة تُحقق إنجازات متواصلة على الساحة الدولية، خاصة في رياضات الرماية ورفعات القوة وألعاب القوى، ونجح أبطال الإمارات مؤخراً في اعتلاء منصات التتويج في كبرى البطولات.

كما تم تسليط الضوء على الدورين الإقليمي والدولي للإمارات في تمكين الرياضيين البارالمبيين.

وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لتوقيع اتفاقية تعاون رسمية بين اللجنتين، تُمهد لشراكة استراتيجية شاملة. وقدّم الوفد المجري عرضاً حول خبراتهم في رياضات مثل السباحة، والمبارزة، والخماسي الحديث، والرماية، فيما استعرضت الإمارات إمكاناتها الرياضية المتقدمة، والبنية التحتية العالمية، التي تحتضن العديد من البطولات الدولية، لا سيما في الرماية وألعاب القوى ورفعات القوة ما يجعلها وجهة مثالية للمعسكرات والفعاليات الرياضية المشتركة.