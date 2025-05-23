«الأبيض» يبدأ معسكر مايو بتجمع مفتوح في دبي لمدة 5 أيام

معتز الشامي (أبوظبي)

حدد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة الروماني كوزمين، بدء تجمع الإعداد للجولتين الأخيرتين من تصفيات المرحلة الثالثة المؤهلة لمونديال 2026، أمام أوزبكستان يوم 5 يونيو المقبل، وقيرغيزستان يوم 10 من نفس الشهر، وذلك بداية من الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء الجولة الأخيرة للموسم بنهاية دوري أدنوك للمحترفين، ويتوقع أن يعلن كوزمين قائمة اللاعبين الذين سيدخلون لمعسكر المنتخب الوطني.

ويحتل المنتخب الترتيب الثالث للمجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منتخب أوزبكستان الوصيف، ويحتاج للفوز في مباراتيه الأخيرتين، شريطة تعثر المنتخب الأوزبكي أمام قطر يوم 10 يونيو المقبل، حتى يتأهل المنتخب مباشرة إلى كأس العالم.

وسيبدأ «الأبيض» تجمعه بمعسكر مفتوح في دبي يستمر لمدة 5 أيام من يوم 27 وحتى 31 الجاري، وتجرى التدريبات على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، بحيث يحضر اللاعبون للتدريبات فقط ثم ينصرفون دون مبيت، بينما سينتقل المعسكر إلى المرحلة الثانية اعتباراً من مطلع يونيو المقبل، بالانتقال لمرحلة «المعسكر المغلق» في أبوظبي، والتي ستشهد تكثيف التحضيرات التكتيكية والبدنية، على أن تكون التدريبات على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، استعداداً لمباراة يوم 5 يونيو المقبل أمام المنتخب الأوزبكي على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويسعى الجهاز الفني، بقيادة كوزمين، لعدم ضغط للاعبين بعد موسم شاق وطويل بالنسبة للاعبين الدوليين، فضلاً عن عدم تعريضهم للإرهاق الذي قد يؤدي لإصابات، وبالتالي ستكون المرحلة الأولى من التجمع في دبي بمثابة مرحلة مفتوحة تشهد التركيز على الجوانب الخططية، وتعويد اللاعبين على طرق اللعب التي ينوي كوزمين تنفيذها أمام أوزبكستان تحديداً، وهي المواجهة المصيرية في مسار «الأبيض» بالتصفيات والقادرة على فتح باب إحياء فرصة التأهل إلى المونديال، شريطة تحقيق الفوز بالمباراة، ثم الانتقال إلى قيرغيزستان للعب بدوافع الفوز وانتظار نتيجة مباراة أوزبكستان أمام قطر.

وعلى الجانب الآخر، حدد الجهاز الفني لمنتخبنا قائمة اللاعبين الدوليين التي سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة، واستقر كوزمين وجهازه المعاون على 90% من الأسماء المرشحة لدخول المعسكر المرتقب، بينما فتح المدرب الروماني الباب أمام بعض العناصر، لاسيما من «الحرس القديم» لاحتمالية تواجده بالتجمع المقبل، خاصة لاعبين بقدرات ماجد حسن وشاهين عبدالرحمن وعادل الحوسني، في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين الذين تابعهم الجهاز الفني في بعض المراكز، بينما يحتاج كوزمين للاعتماد على أجهز العناصر القادرة على تلبية رؤية الجهاز الفني، فضلاً عن ضرورة توافر عنصر الخبرة الدولية.