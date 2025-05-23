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الرياضة

مدرب نيوكاسل «خائف» من «خيبة الأمل»!

مدرب نيوكاسل «خائف» من «خيبة الأمل»!
23 مايو 2025 16:19

 
لندن (أ ف ب)

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اعترف إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، بأن فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم سيشكل «خيبة أمل كبيرة» في الوقت الذي يستعد فريقه لمباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون الأحد.
يدرك هاو أن الفوز على ملعب «سانت جيمس بارك» يضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى.
ويحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 66 نقطة، متقدماً على تشيلسي وأستون فيلا بفارق الأهداف، بينما يتأخر عنه نوتنجهام فوريست، صاحب المركز السابع، بنقطة واحدة.
ويسعى نيوكاسل إلى تتويج موسم لا يُنسى بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا الذي غاب عنه هذا الموسم، ليضيف ذلك إلى إنهائه صياماً عن الألقاب لمدة 56 عاماً بفوزه على ليفربول في نهائي كأس الرابطة.
وقال هاو: «إذا لم نشارك (في دوري الأبطال)، ستكون ضربة قوية، ندرك ما يجب علينا القيام به وما نريده، كل مشاعرنا موجهة نحو ذلك».
وعندما سُئل عما إذا كان من المهم لنيوكاسل، أن يشارك في دوري أبطال أوروبا نظراً للمكافآت المالية المجزية، قال هاو: «الجميع يتحدث عن الأمور المالية، وأنا أتفهم السبب، لأن ذلك مهم، لكن بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بالرغبة في اللعب ضد أفضل الفرق في أفضل المسابقات، السعي للفوز بهذه المسابقات هو سبب تنافسنا فيها».
وسترتفع حظوظ نيوكاسل في الفوز على إيفرتون بشكل ملحوظ إذا عاد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من الإصابة بعدما غاب عن المباراة التي خسرها فريقه أمام أرسنال الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في الفخذ.
وقال هاو إنه غير متأكد من جاهزية هدافه لمواجهة إيفرتون، مضيفاً: «نتمنى أن يكون لائقاً بدنياً وجاهزاً للمباراة، يجب أن يكون قادراً على التحرك بحرية، نشركه فقط إذا كان جاهزاً للمساهمة، لكن في الوقت الحالي لديه فرصة محتملة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
إيفرتون
إيدي هاو
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