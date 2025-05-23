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الرياضة

الإمارات تستضيف البطولة العربية الأولى لكرة القدم المصغرة

الإمارات تستضيف البطولة العربية الأولى لكرة القدم المصغرة
23 مايو 2025 17:15

 
باكو (وام)
تستضيف دولة الإمارات البطولة العربية لكرة القدم المصغرة في نسختها الأولى 2026، فيما تتزامن على هامش البطولة، دورة الحكام والمدربين التطويرية، للارتقاء باللعبة، وتمكين منظومتها الرياضية، لدعم انتشارها على كافة المستويات في الدول العربية.
وأكد سعيد العاجل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة، التنسيق مع وزارة الرياضة والجهات المختّصة حول استضافة البطولة، بما يتماشى مع المكانة العالمية لدولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية، بأرقى المعايير الدولية.
وأضاف أن دولة الإمارات ستستضيف مقر الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة في دبي، وتوفير كافة المتطلبات، التي تعزز دورها الاستراتيجي في تطور اللعبة، وتنظيم دورات تأهيلية مواكبة للطفرة العالمية التي تشهدها اللعبة.
وأشار إلى وجود العديد من الخطط ضمن برامج المرحلة المقبلة، من بينها انضمام دول جديدة إلى الاتحاد العربي، وتأسيس اتحادات وطنية للاضطلاع بدورها في نشر اللعبة، وإقامة يوم عربي للميني فوتبول سنوياً، وتنظيم فعاليات في بعض الدول العربية.

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