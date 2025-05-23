الإمارات عضواً بهيئة الملاكمة العالمية



لوزان (وام)

اعتمدت «هيئة الملاكمة العالمية» عضوية اتحاد الملاكمة ضمن قائمة ضمّت 17 اتحاداً وطنياً جديداً، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى 106 دول حول العالم، يأتي انضمام الإمارات تأكيداً على التزامها بتعزيز حضورها في الساحة الدولية للملاكمة، والمشاركة في البطولات العالمية.

تخوّل العضوية للاتحادات الجديدة المشاركة في البطولات العالمية، بما فيها بطولة العالم المقبلة في ليفربول في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025.

تُعد هيئة الملاكمة العالمية الكيان الدولي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة رياضة الملاكمة، وتأسست في أبريل 2023 بهدف ضمان استمرار اللعبة ضمن البرنامج الأولمبي.

وأكدت الهيئة أن الاتحادات الجديدة ومنها الإمارات، استوفت معايير اعتماد دقيقة تتضمن الشفافية، ومكافحة المنشطات، وحوكمة النزاعات، والاعتراف الرسمي من الجهات الرياضية الوطنية.