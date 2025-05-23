منتخبنا يواجه التشيك غداً في مونديال كرة القدم المصغرة

باكو (وام)

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة غداً السبت مواجهة مصيرية أمام نظيره التشيكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة، المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو وتستمر حتى الأول من يونيو المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام منتخب جورجيا بنتيجة 0-2، ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين وجورجيا.

وتشهد الجولة الرابعة مواجهات حاسمة لتحديد ملامح التأهل في المجموعات الثماني، حيث يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16.

وفي أبرز مباريات الجولة، يلتقي المنتخب الأميركي مع نظيره البولندي، ومنتخب البوسنة والهرسك مع كازاخستان في المجموعة الثالثة، والأرجنتين مع جورجيا في المجموعة السابعة، فيما يواجه المنتخب الإسباني نظيره الصربي في المجموعة الثامنة، وتلعب مونتينيجرو مع كوستاريكا، وتايلاند مع إندونيسيا في المجموعة الخامسة.