«الملك» يبحث عن إنجاز لم يتحقق أمام الوصل منذ 11 عاماً



معتز الشامي (أبوظبي)

رغم انتهاء الموسم ووصول قطار دورينا إلى المحطة 26 والأخيرة، فإن المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الشارقة أمام ضيفه الوصل بعد غد الأحد، ستكون كفيلة بأن تجذب أنظار المتابعين.

ليس فقط لدخول الوصل إلى الترتيب الثاني للدوري وضمان بطاقة مباشرة مؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة، عبر تحقيق الفوز أمام الشارقة، الذي بات من دون دوافع كافية لإنهاء الموسم بنتيجة إيجابية، بعدما ضمن بطاقة مؤهلة لدوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل، ولكن الحقيقة تشير إلى أن الشارقة يسعى للبحث عن إنجاز لم يحققه أمام الوصل منذ 11 عاماً، وتحديداً من موسم 2013-2014، عندما نجح في تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً أمام الوصل في الدوري.

وفاز الشارقة ذهاباً في الموسم الحالي الذي يختتم هذه الجولة بهدف دون رد، وسيعني الفوز إياباً بعد الغد أنه عاد لكتابة إنجاز غاب أمام الوصل في الدوري من التاريخ المشار إليه سابقاً.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام والحقائق التاريخية في 29 مباراة سابقة جمعت الشارقة والوصل في عصر المحترفين، حيث فاز الشارقة 9 مرات بينما فاز الوصل 13 مرة وتعادلا في 7 مواجهات.

أما سجل الفريقين في المباريات الختامية للموسم بشكل عام، فقد فاز الوصل في مباراته الختامية بدوري أدنوك للمحترفين في آخر 4 مواسم، وآخر موسم لم يحقق فيه الفوز في مباراته الختامية كان 2018-2019 بتعادله 1-1 أمام كلباء، وللموسم الرابع على التوالي سيخوض الشارقة مباراته الختامية على أرضه في دوري المحترفين، ولم يخسر في مبارياته الختامية الثلاث السابقة على أرضه بالدوري (فاز 2 – تعادل 1).

فيما تواجه الفريقان بالجولة الختامية للدوري مرة واحدة فقط وكانت في موسم 2010-2011 وانتهت المباراة بفوز الشارقة 2-1، ما يعني أن «الملك» سيبحث عن إنجاز الفوز في ختام الموسم أمام الفهود لأول مرة منذ 14 عاما مضت.

ويعول ميلوش في أخر مباراة له مع الفريق بعد التوصل لاتفاق إنهاء العقد بالتراضي مع إدارة النادي، على فابيو ليما هداف الوصل التاريخي في تلك المواجهة، وكان أول فريق قد هز شباكه فور انضمامه للوصل هو الشارقة أيضاً في أكتوبر 2014، عندما قاد فريقه للفوز على «الملك» بهدف نظيف وقتها، كما أصبح ليما هداف مواجهات الفريقين في الدوري برصيد (12 هدفاً).

واجمالاً سجل الوصل 46 هدفاً في مرمى الشارقة وسجّل الشارقة 39 هدفاً في مرمى الوصل، خلال مواجهات دوري المحترفين، ويشهد أداء الشارقة معاناة كبيرة في الشوط الأول تحديداً حيث أنهى ذلك الشوط متأخراً بذات النتيجة (0-2) في آخر 4 مباريات له بالدوري، ولكنه يعتمد على أبرز أسلحته الهجومية مؤخراً وهو محمد فراس بالعربي الذي ساهم في 9 من آخر 11 هدفاً للشارقة في دوري أدنوك (سجل 2 وصنع 7).