«الفجيرة للفنون القتالية» يحصد جائزة SPIA الشرق الأوسط 2025



الفجيرة (وام)

في إنجاز رياضي جديد يعكس التميّز التنظيمي والاحترافي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، تُوِّج النادي بجائزة صناعة الرياضة في الشرق الأوسط (SPIA Awards 2025) عن فئة أفضل حدث رياضي لعام 2024، وذلك تقديراً للنجاح اللافت الذي حققته النسخة الحادية عشرة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، والتي استقطبت أكثر من 2000 رياضي من مختلف دول العالم، وشكّلت محطة رياضية بارزة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التتويج ترجمة للرؤية الثاقبة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ورئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي يقود النادي نحو الريادة ويعزّز موقع الفجيرة كمنصة دولية لتنظيم الفعاليات الرياضية النوعية.

وكانت أبوظبي قد استضافت مؤخراً حفل توزيع الجوائز في قاعة أرينا سبيس 42 - أبوظبي بحضور رفيع من قيادات القطاع الرياضي وصنّاع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي كبرى المؤسسات الإعلامية، حيث تحظى الجائزة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، مما يعكس التكامل المؤسسي في دعم وتكريم التميّز في صناعة الرياضة بالمنطقة.

وتنافس على الجائزة أحداث عالمية مهمة وتُوِّج أيضاً في نفس الفئة بطولة دي بي العالمية وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي، مما يؤكد المكانة المرموقة التي باتت تحتلها بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو بين كبار منظّمي الفعاليات الرياضية الكبرى في المنطقة، ويعكس حجم التقدير الدولي الذي تحظى به إمارة الفجيرة في مجال صناعة وتنظيم الرياضة.

وأكد نادر أبوالشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن هذا التتويج يشكل محطة فخر للنادي ولكل فريق العمل القائم على البطولة، قائلاً: «نُهدي هذا الإنجاز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، قائد الرؤية والداعم الأول للرياضة في الفجيرة. هذه الجائزة تمثل تتويجاً لعمل دؤوب وجهد جماعي منظم، وتعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي في جودة تنظيمنا واحترافيتنا».

تعتبر بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكوندو حدثاً رياضياً مرموقاً يجمع أبرز الأبطال من مختلف أنحاء العالم في منافسات عالية المستوى، يتنافس المشاركون في هذه البطولة على تحقيق أعلى درجات التميز، حيث يعكس كل أداء قوة الإرادة والإصرار على بلوغ القمة في رياضة التايكوندو، تشهد البطولة حضوراً مميزاً من لاعبين محترفين وحكام دوليين، ما يجعل منها محطة هامة في أجندة الرياضات القتالية حققت بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو (G2) التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية منذ 12 سنة إنجازاً كبيراً بالحصول على شهادة موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية، بعد أن كسرت الأرقام القياسية لعدد المشاركين في بطولة تايكواندو دولية على مستوى العالم، بمشاركة 2332 لاعباً.

تأسّست جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط (SPIA) في عام 2012، وتُقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وهي احتفال رسمي يُكرّم القادة وصنّاع القرار والمؤسسات والمنشآت والمبادرات التي أسهمت في تطوير قطاع الرياضة في المنطقة.