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الرياضة

نصيحة فولر لفيرتز تصدم ليفربول وبايرن ميونيخ!

نصيحة فولر لفيرتز تصدم ليفربول وبايرن ميونيخ!
23 مايو 2025 17:07

 
برلين (د ب أ)

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أعرب رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، عن أمله في بقاء فلوريان فيرتز مع باير ليفركوزن لعام آخر، مشيراً إلى أنه لا يتوقع قراراً سريعاً بشأن مستقبله.
وقال فولر خلال فعالية لشركة «تيليكوم» للاتصالات بالعاصمة الألمانية برلين: «الحل الأمثل بالنسبة لي هو أن يبقى مع ليفركوزن عاماً آخر ثم الرحيل، ليفركوزن قادر على ذلك، لكنني لا أعرف إن كانت الأندية الأخرى قادرة على ذلك أيضاً».
ولعب فولر في ليفركوزن، وتولى تدريب الفريق مؤقتاً مرتين، وشغل مناصب إدارية مختلفة.
ويرتبط فيرتز بعقد مع ليفركوزن حتى يونيو عام 2027، ولكن تقارير أفادت بأن بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي يسعيان للتعاقد معه.
وأشارت تقارير إخبارية إلى أن شركة باير للأدوية، المالكة لنادي ليفركوزن، وافقت على بيع فيرتز، ولكن بمقابل 150 مليون يورو (2. 170 مليون دولار).
وأضافت التقارير أن المبلغ المرتفع الذي طلبه النادي الألماني أجبر مانشستر سيتي الإنجليزي على الانسحاب من سباق ضم اللاعب الشاب «22 عاماً»، ولم يرغب فولر في التعليق على وضع المفاوضات بشأن فيرتز، حيث قال مازحاً: «يعرف الكثيرون أنني لا أزال أملك مكتباً صغيراً في ليفركوزن، لكنهم لم يعودوا يخبرونني بكل شيء».

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