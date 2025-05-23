جوارديولا يخرج عن طوره من «هذا السؤال»!



لندن (أ ف ب)



خرج المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن طوره، لدى سؤاله عن الصفقات المحتملة التي يمكن أن يبرمها مانشستر سيتي الصيف المقبل، لاعتباره أن طرح المسألة عشية المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في غير مكانه.

وأجاب جوارديولا في بادئ الأمر على السؤال بالقول سنرى، مضيفاً «في الوقت الحالي، أركز فقط على مباراة الأحد، وبعد ذلك سيتخذ النادي القرارات التي يتعين عليه اتخاذها».

لكن عندما سُئل عن عدد اللاعبين المحتمل رحيلهم، أجاب الإسباني بغضب: «كلا، لو كنت أعرف، فأنا متأكد تقريباً من أنني لن أخبرك»، قبل أن يقاطع الصحفي الذي كان يسأله قائلاً: «هل كنت تتوقع مني أن أقدم لك قائمة اللاعبين المغادرين، أو الصفقات التي سنبرمها؟، هل كنت تتوقع هذا اليوم؟ أمر لا يُصدق! بصراحة، لن يحدث هذا، عليك أن تعرف ذلك».

وقرر السيتي الذي تنازل عن لقب الدوري بعدما احتكره طيلة أربعة مواسم متتالية، عدم التمديد للنجم البلجيكي كيفن دي بروين (33 عاماً)، ليرحل عن النادي بعد عقد من الزمن أحرز خلاله كافة الألقاب الممكنة.

وبعد تراجعه إلى المركز السابع في نهاية ديسمبر، عاد السيتي إلى المسار الصحيح في النصف الثاني من الموسم، لكنه ينتظر حتى صافرة نهاية الدوري الأحد، حين يواجه فولهام، كي يعرف إذا حجز مكانه في دوري أبطال أوروبا.

واستغل جوارديولا الذي يحتل فريقه المركز الثالث قبل المرحلة الختامية بفارق نقطتين أمام كل من نيوكاسل وتشيلسي وأستون فيلا وثلاث أمام نوتنجهام فوريست السابع، المؤتمر الصحفي لتوضيح التعليقات التي أدلى بها في وقت سابق من الأسبوع.

وألمح الإسباني قبل يومين أنه سيترك الفريق، إذا ظل عدد اللاعبين كبيراً الموسم المقبل، لأنه لم يعد يستطيع تحمل استبعاد عدد منهم في كل مباراة، لكنه أوضح ذلك بالقول: «كنت أمزح عندما أدليت بذلك، لن أستقيل، لكن ما عبّرت عنه يبقى كما هو، لا أريد أن يبقى اللاعبون في منازلهم مع عائلاتهم أثناء مباريات الفريق».

واستطرد «خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بقي أربعة أو خمسة أو ستة لاعبين في منازلهم، وهذا أمر غير صحي لأيّ منا، خاصة لهم، للنادي ولي، وللجميع، النادي يعرف ذلك ويتفق معي».