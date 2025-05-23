لوكلير «الأسرع» في «جائزة موناكو» رغم «التصادم»!

موناكو (د ب أ)



سجل تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة موناكو الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، رغم تعرضه لحادث تصادم مبكر.

وسجل سائق فيراري زمناً بلغ دقيقة و964. 11 ثانية، ليتغلب على بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بفارق 163. 0 ثانية.

وجاء لاندو نوريس، سائق مكلارين، في المركز الثالث، فيما جاء زميله أوسكاري بياستري، متصدر ترتيب فئة السائقين، في المركز الخامس.

واصطدم لوكلير، الذي فاز بسباق العام الماضي للمرة الأولى، مع لانس سترول، سائق أستون مارتن، وتم رفع العلم الأحمر بعد عشر دقائق من بداية التجربة الأولى. وتوقف سترول ليسمح لسائق آخر بالمرور، ثم عاد إلى السباق، واصطدم به لوكلير من الخلف عند المنعطف الحاد.

وبسبب الأضرار التي حدثت في السيارتين، ظل السائقان في مرآبيهما لبعض الوقت بعد استئناف الجلسة، وبينما لم يعد سترول للمضمار، سجل لوكلير أسرع زمن للفة. بالنسبة لسباق الأحد، يتعين على السائقين استخدام ثلاث مجموعات مختلفة على الأقل من الإطارات، مما يعني زيارتين على الأقل لمنطقة الصيانة، في محاولة من «الفورمولا-1» لإضفاء بعض الإثارة على سباق موناكو.

والفشل في الامتثال لهذه المتطلبات سينتج عنه إلغاء نتيجة السباق. وبسبب كون المضمار ضيقاً ومتعرجاً تصبح فرص التجاوز قليلة، وعادة ما يكون السباق بتوقف واحد فقط.

وفي موناكو، الحصول على المركز الأول في التجربة الرسمية غالباً ما يعني الفوز بالمركز الأول في السباق أيضاً، ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين برصيد 146 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام نوريس.