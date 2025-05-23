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الرياضة

سابالينكا تهدد «رولان جاروس» بـ«الجرعة الإضافية»!

سابالينكا تهدد «رولان جاروس» بـ«الجرعة الإضافية»!
23 مايو 2025 17:52

باريس (أ ف ب)

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قالت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة الأولى عالمياً، إنها تشعر بأنها «أقوى من أي وقت مضى» على الملاعب الترابية، بعدما احتاجت إلى بعض الوقت للتكيّف عليها، وذلك قبل يومين من انطلاق بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس.
أوضحت ابنة الـ27 عاماً في مؤتمر صحفي «على مرّ السنين، تحسن أدائي كثيراً (على الملاعب الترابية)، واليوم أشعر بأني مستعدة بدنياً وذهنياً، أدائي أصبح أفضل على الملاعب الترابية، لذا نعم، أشعر بأنني أقوى من أي وقت مضى» على هذه الملاعب.
وبعد فوزها بدورة مدريد للألف نقطة في مايو ووصولها إلى ربع النهائي في روما حيث خرجت على يد البطلة الأولمبية الصينية جنج تشينوين، تصل سابالينكا إلى باريس مع جرعة ثقة إضافية للتنافس على ملاعب ترابية تتطلب منها الكثير من الجهد.
أضافت: «القوة لا تكفي على الملاعب الترابية، أحياناً، يتعيّن بناء نقطة ثلاث أو أربع مرات قبل الفوز بها، يجب أن أكون مستعدة لذلك جسدياً وذهنياً، عليّ تحسين وتنويع أسلوب لعبي قدر الإمكان لأكون قادرة على المنافسة على هذه الأرضية».
ولم تبتسم رولان جاروس في السابق للبطلة البيلاروسية، حيث لم تتمكن من تجاوز الدور نصف النهائي، في عام 2024، خرجت من ربع النهائي على يد الشابة الروسية ميرا أندرييفا في مباراة خاضتها، وهي تعاني من وعكة صحية بسبب التهاب المعدة والأمعاء.
تابعت الفائزة بثلاث بطولات جراند سلام (أستراليا 2023 و2024، وفلاشينج ميدوز 2024) «منذ ذلك الوقت، أجريت بعض التعديلات على نظامي الغذائي لضمان عدم تكرار ذلك، في العام الماضي، كنتُ مستعدة للوصول إلى الدور نصف النهائي، لكن جسدي لم يسمح لي بذلك، لذا أشعر هذا العام بحماس أكبر».
وأردفت: «آمل في أن يكون هذا العام هو العام الذي أشعر فيه بالفخر بنفسي على الملاعب الترابية»، مؤكدة أن الفوز باللقب في السابع من يونيو فقط هو ما سيلبي طموحاتها.
وختمت قائلة: «في هذه المرحلة من مسيرتي، ما يهم هو الفوز بالألقاب، أنا هنا للفوز، وليس فقط للوصول إلى النهائي».

التنس
فرنسا
باريس
رولان جاروس
أرينا سابالينكا
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