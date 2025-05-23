توخل يضم هداف الأهلي إلى تشكيلة إنجلترا

لندن (أ ف ب)



استدعى المدرب الألماني توماس توخل هداف الأهلي السعودي إيفان توني إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، من أجل المباراتين المقررتين الشهر المقبل ضد أندورا في تصفيات مونديال 2026 والسنغال في لقاء ودي.

ويعود ابن الـ29 عاماً إلى تشكيلة «الأسود الثلاثة» للمرة الأولى، منذ أن خاض مباراته الدولية السادسة الأخيرة ضد إسبانيا، حين خسر الإنجليز في نهائي كأس أوروبا 2024.

وتألق توني في موسمه السعودي الأول مع الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سجل 22 هدفاً في الدوري المحلي و29 في كافة المسابقات، بينها 6 في المسابقة القارية.

واستفاد مهاجم برنتفورد السابق من غياب ماركوس راشفورد بسبب إصابة تعرض لها مع أستون فيلا وأنهت موسمه، وعدم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي فيل فودن بسبب تراجع مستواه وعدم الاستعانة بمهاجم توتنهام بطل «يوروبا ليج» دومينيك سولانكي.

وقال توخل «يستحق إيفان أن يكون معنا، سجل هذا الموسم أكثر من 20 هدفاً مع الأهلي، وفاز معهم بلقب كبير، دوري أبطال آسيا، في المرة السابقة، أخبرتكم أني سأحاول جدولة زيارة لرؤيته في السعودية لكني لم أفعل ذلك، فقلت لنفسي، لماذا لا نحضره إلى هنا كي يكون معنا؟».

وقال الألماني إن هذا التجمع «فرصة جيدة لاختبار ورؤية لاعبين جدد»، مضيفاً أن سولانكي لديه مكان في المجموعة و«كان حاضرا في التجمع السابق ولدي بالفعل فكرة واضحة عما يمكن أن يقدمه لنا».

وتخوض إنجلترا مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 ضد أندورا في السابع من يونيو في برشلونة، قبل أن تلتقي السنغال ودياً في العاشر منه في نوتنجهام.

وشهدت تشكيلة المنتخب الذي فاز بمباراتيه الأوليين مع توخل ضد ألبانيا (2-0) ولاتفيا (3-0) في التصفيات، استدعاء قلب الدفاع تريفو تشالوبا (25 عاماً) للمرة الأولى، بعد الموسم الجيد الذي قدمه أولاً مع كريستال بالاس، حين لعب مع الأخير من الصيف حتى يناير على سبيل الإعارة، ثم مع فريقه الأم تشيلسي منذ حينها.

وغاب عن التشكيلة الثانية التي يعلنها توخل، ظهير أرسنال بن وايت الذي كان على علاقة متوترة مع الطاقم التدريبي السابق بقيادة جاريث ساوثجيت، وذلك لأنه ينتظر مولوداً.

وأفاد توخل بهذا الشأن «قلنا لأنفسنا: «إذا عاد (إلى التشكيلة التي تواجد معها في التجمع السابق)، فيجب أن يكون مركزاً بشكل كامل على كرة القدم، وهذا لا ينطبق على الوضع الحالي (بسبب انتظاره مولودا)»، مضيفاً «لذلك، قررنا أن هذا ليس التجمع المناسب له للعودة».

- هنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (كريستال بالاس)، جيمس ترافورد (بيرنلي)

للدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، ريس جيمس وتريفوه تشالوبا وليفاي كولويل (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، دان بيرن (نيوكاسل)، كايل ووكر (ميلان الإيطالي)، مايلز لويس-سكيلي (أرسنال)

للوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، كونور جالاجر (أتلتيكو مدريد الإسباني)، مورجان جيبس-وايت (نوتنجهام فوريست)، جوردان هندرسون (أياكس أمستردام الهولندي)، كورتيس جونز (ليفربول)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورجان رودجرز (أستون فيلا)

للهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل)، نوني مادويكي (تشيلسي)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إيفان توني (الأهلي السعودي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني).