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الرياضة

كرونسلاف: براميدز يجد الدعم من الإدارة فقط

كرونسلاف: براميدز يجد الدعم من الإدارة فقط
23 مايو 2025 18:37

 
القاهرة (د ب أ)


أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، أنه فخور للغاية بتواجد فريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة منافس عملاق مثل صن داونز السبت في ذهاب الدور النهائي. 

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أكد المدير الفني أن بيراميدز ينافس على كل الجبهات وخلال 10 أيام فقط سيلعب 3 نهائيات في 3 بطولات، وسيكون للمرة الأولى في التاريخ أن تلعب أحد الفرق مباراة حاسمة في الدوري المصري بين مباراتي نهائي دوري الأبطال، مشدداً على أن بيراميدز لا يجد الدعم من أحد إلا من إدارته وثقة لاعبيه وفخرهم بأنفسهم وقدرتهم على حصد البطولات. 

وقال كرونسلاف في مؤتمر صحفي إن وصول بيراميدز للنهائي هو مكافأة له وللاعبيه ولكل من يعمل في هذا النادي على المجهود الخرافي المبذول طوال الموسم.
وأضاف أن وصول بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأكبر في القارة، ويلعب فيها عمالقة أفريقيا بعد أقل من 7 سنوات فقط على تأسيس النادي، وفي ثاني مشاركة له في دوري الأبطال، هي معجزة بكل المقاييس ولم يكن أحد يتوقع للفريق ذلك، ولكنه يؤمن بلاعبيه وقدرتهم على الفوز باللقب رغم صعوبة وقوة المنافس الأكثر خبرة في البطولة.
وأوضح أن مباراة صن داونز هي أكبر تحد طوال مشواره مدرباً مع كرة القدم.
وشدد المدير الفني على أن فريقه يملك لاعبين رائعين وسعيد بقيادة هذه المجموعة الرائعة من النجوم، وهم مزيج بين الشباب والخبرة، وهو على ثقة بأن الجمهور الذي سيحتشد في ملعب لوفتس فيرسفيلد سيشهد مباراة قوية من جانب بيراميدز القادر على تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

 

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