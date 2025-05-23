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الرياضة

برلين تطلب تنظيم «أولمبياد 2036»

برلين تطلب تنظيم «أولمبياد 2036»
23 مايو 2025 19:33

 
برلين (أ ب)

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تتقدم العاصمة الألمانية برلين بعرض لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية مجدداً، وذلك بعد 100 عام من استضافتها لنسخة عام 1936.
ومن المقرر أن يتقدم كاي فيجنر، بخططه لتقديم عرض تنظيم الأولمبياد والدورة البارالمبية، وذلك بمساعدة من أربع ولايات ألمانية، يوم الثلاثاء المقبل في الملعب الأولمبي ببرلين.
ولم تذكر الدعوة التي تم إرسالها يوم الثلاثاء، الألعاب التي تسعى المدينة لاستضافتها، لكن النسخة المتاحة في الوقت الحالي ستكون في 2036، في الذكرى المئوية لأولمبياد برلين، كما أوضح الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أنه يمكن أيضاً التقدم بعرض لاستضافة ألعاب عام 2040 .
وفازت لوس أنجلوس باستضافة نسخة عام 2028، فيما ستنظم بريسبن الأسترالية نسخة عام 2032 .
وفي ملف برلين لاستضافة الألعاب، ستشارك ولايات براندبورج وساكسونيا وميكلنبورج - فوربوميرن وشلسفيج هولشتاين في استضافة المنافسات.
وتم بناء ملعب برلين الأولمبي في عام 1936 من أجل استضافة المنافسات، ولا يزال الملعب الأولمبي في برلين موجوداً، حيث استضاف نهائي كأس أمم أوروبا العام الماضي بين إسبانيا وإنجلترا، ويلعب فريق هيرتا برلين مبارياته عليه، ويستضيف السبت نهائي كأس ألمانيا بين شتوتجارت وأرمينيا بيلفيلد (درجة ثالثة).

ألمانيا
برلين
لوس أنجلوس
دورة الألعاب الأولمبية
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