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الرياضة

فونكل يرفض الاستمرار مع كولن لهذا السبب!

فونكل يرفض الاستمرار مع كولن لهذا السبب!
23 مايو 2025 19:38

 
دوسلدورف (د ب أ)

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قال فريدهلم فونكل إنه لن يستمر مديراً فنياً لفريق كولن الألماني لكرة القدم، عقب قيادته الفريق للصعود إلى الدوري الألماني (البوندسليجا).
ويرجع سبب عدم استمرار فونكل في تدريب الفريق لعدم شعوره بالدعم من غالبية أعضاء مجلس إدارة النادي.
قال فونكل في مقابلة نشرت اليوم الجمعة في صحيفة «كولنر شتات أنتسايجر»: «كنت أود البقاء مدرباً لكولن، ولكن لسوء الحظ، لم يعد الأمر منطقياً بهذه الطريقة».
وشدد على أن قراره لن يتغير، وأضاف: «لن أنتظر 7 إلى 9 أيام لكي يكون هناك أغلبية تؤيدني أو تؤيد مدرباً آخر، يجب على المسؤولين أن يعرفوني جيداً، عندما تبدأ موسماً جديداً، يجب أن تشعر بأقصى قدر ممكن من الثقة، وللأسف، لم أشعر بذلك بالقدر اللازم».
وتم التعاقد مع فونكل لقيادة الفريق في آخر مباراتين من الموسم، بعدما تراجع أداء الفريق، ولكن بعد الفوز برباعية نظيفة على كايزرسلاوترن يوم الأحد الماضي، توج كولن بلقب دوري الدرجة الثانية، ليصعد برفقة هامبورج للبوندسليجا.
وقال: «شعرت بالكثير من الدعم من الفريق والجماهير الرائعة، ولكن تبدو الأمور مختلفة مع إدارة النادي ومع رئيسه، هذا مؤسف، ولكن لسوء الحظ هذا هو الوضع».
ولم يعلق كولن على هذا الأمر، وبعد أن أقيل من تدريب فورتونا دولسدورف قبل خمسة أعوام، أعلن فونكل أنه لن يدرب أي نادٍ آخر، ولكن عاد لكولن مرتين بعدها، وتولى أيضاً تدريب كايزرسلاوترن في الموسم الماضي.

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