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الرياضة

توخل لن يسمح للاعبي إنجلترا بالمغادرة مبكراً إلى «مونديال الأندية»

توخل لن يسمح للاعبي إنجلترا بالمغادرة مبكراً إلى «مونديال الأندية»
23 مايو 2025 19:41

 
لندن (أ ف ب)


أكّد المدرب الألماني توماس توخيل أنه لن يسمح للاعبي المنتخب الإنجليزي بالمغادرة مبكراً للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، لأنه يهدف إلى بناء علاقة وثيقة مع تشكيلته.
وتخوض إنجلترا مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 ضد أندورا في السابع من يونيو في برشلونة، قبل أن تلتقي السنغال ودياً في العاشر منه في نوتنجهام.
وتنطلق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقاً في الولايات المتحدة في 14 يونيو.
وكان توخيل فكر في استبعاد اللاعبين المشاركين في البطولة التي تستمر شهراً، لكنه قرر في النهاية استدعاء ثمانية منهم إلى تشكيلته، إلا أنه لا يعتزم السماح لأي منهم بالمغادرة مبكراً.
وقال توخيل «سنبدأ المعسكر بـ 26 لاعباً، وسننهي المعسكر بنفس الـ 26، هذا هو القرار في النهاية».
وأضاف «كنت من المؤيدين وأتفهم الأسباب التي تدفع إلى السماح للاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية بالمغادرة مبكراً، وربما تغيير التشكيلة»، مردفاً «حتى أننا ناقشنا فكرة إعلان التشكيلة من دون لاعبي كأس العالم للأندية، لذا كانت النقاشات منفتحة من جميع الجوانب، لكننا أدركنا بسرعة أن الأمر مهم بالنسبة لنا أيضاً».
ومن بين لاعبي كأس العالم للأندية الذين استدعوا إلى منتخب «الأسود الثلاثة»: جود بيلينجهام من ريال مدريد الإسباني، والذي من المتوقع أن يخضع لجراحة في الكتف بعد البطولة، وهاري كين من بايرن ميونيخ الألماني، وكونور جالاجر من أتلتيكو مدريد الإسباني.
كما استدعى توخيل خماسي تشيلسي: كول بالمر، نوني مادويكي، تريفوه تشالوبا، ليفاي كولويل، وريس جيمس.
ويُدرك المدرب الألماني أن الأندية تفضل اتباع نهج أكثر مرونة، لكنه مصمم على إعطاء الأولوية لطموح إنجلترا في كأس العالم.
قال توخيل «تبقى سنة واحدة فقط على كأس العالم، فلماذا نُرسل اللاعبين بعيداً؟ نريد أن نقدّر ونثمّن كل يوم نقضيه معاً، فماذا ستكون الرسالة التي نوجهها للمجموعة إن أرسلنا اللاعبين مبكراً؟».
وتابع «نحن نبني روحاً جماعية، نريد أن نُطوّر نوعاً من الصداقة والتلاحم وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا تعاملنا مع كل يوم بجدية، اللاعبون يعرفون ذلك، والأندية تعرف ذلك، وهذا هو قرارنا».

 

 

 

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