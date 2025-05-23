مدرب تشيلسي يلمح إلى استبعاد النجوم من «مونديال الأندية»



لندن (د ب أ)



أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أنه قد يستبعد بعض نجوم الفريق خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، في حال ظهرت عليهم بوادر الإرهاق، مشيراً إلى أنه لا أحد يهتم برفاهية اللاعبين. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تشيلسي سيلعب أول مبارياته بالبطولة الموسعة الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي (الفيفا) يوم 16 يونيو المقبل في أتالانتا الأميركية، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من نهاية الدوري الإنجليزي و18 يوماً من مواجهة ريال بيتيس الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في مدينة فورتسلاف البولندية.

وفي حال وصول تشيلسي إلى نهائي البطولة يوم 13 يوليو المقبل، سيكون موسم 2024 - 2025 قد انتهى بالنسبة له قبل خمسة أسابيع من انطلاق الموسم الجديد.

وقال ماريسكا، الذي أوضح أنه لم يتحدث مع الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا حول استبعاد لاعبي تشيلسي من قائمة الفريق: «المشكلة هو أننا لدينا مباراة يوم الأحد ثم يوم الأربعاء وهي مباراة نهائي أوروبي».

وأضاف: «لا أحد يهتم بذلك ولا أحد يهتم برفاهية اللاعبين».

وتابع مدرب تشيلسي: «إذا تعرضوا للإرهاق في أميركا لن يلعبوا، كيف يمكنك التعامل مع ذلك؟ بتلك الطريقة ببساطة»، وأوضح:«لا أعتقد أن هناك أي اهتمام بصحة اللاعبين، هناك عدد غير طبيعي من المباريات».