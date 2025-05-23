فينيتسيا يهدد أحلام يوفنتوس بـ«معجزة» 1962!



معتز الشامي (أبوظبي)



يدخل فينيتسيا اليوم الأخير من الموسم متأخراً بنقطتين عن منطقة الأمان، ويحتاج إلى الفوز، وتعثر ليتشي وإمبولي للبقاء، حيث يستقبل الأحد فريق يوفنتوس الذي يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر تأمين مركزه الرابع، ويعني فوز يوفنتوس على فينيزيا ضمان التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، أما التعادل أو الخسارة، يجعلانه معتمداً على نتائج المباريات الأخرى.

ويتنافس يوفنتوس (67 نقطة) صاحب المركز الرابع، وروما (66 نقطة) صاحب المركز الخامس، ولاتسيو (65 نقطة) صاحب المركز السادس، على المقعد الأخير، والذي سيكون من نصيب من ينهي الموسم بالمركز الرابع، ومنذ تعيين مدرب لاتسيو السابق إيجور تيودور، أصبح يوفنتوس أكثر ثباتاً في الشهرين الأخيرين، حيث يحتل المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة من 4 مباريات دون هزيمة قبل هذه المباراة.

بعد أن خسر مرة واحدة فقط في أول 7 مباريات ضد يوفنتوس (فاز 1، وتعادل 5)، خسر فينيتسيا 16 من آخر 20 (فاز 1، تعادل 3)، وكان آخر فوز لفينيتسيا على أرضه ضد يوفنتوس في أبريل 1962، منذ ذلك الحين، 4 انتصارات لليوفي وتعادلان، آخرها في ديسمبر 2021، ولم يكرر فينيتسيا نفس النتيجة مرتين متتاليتين في آخر 9 مباريات (فاز 2، وتعادل 4، وخسر 3)، وفاز فينيتسيا في مباراتين من آخر 3 على أرضه (وخسر 1)، بقدر ما فاز في 13 مباراة سابقة على أرضه؛ ويحقق انتصارين متتاليين على أرضه للمرة الأولى منذ يناير 2000.

وفاز يوفنتوس وحافظ على نظافة شباكه في الجولة الأخيرة من الموسمين الماضيين؛ آخر مرة فعل ذلك 3 مرات متتالية كانت بين 1980 و1982، ولم يفز يوفنتوس بأي من مبارياته الأربع خارج أرضه منذ تولي إيجور تودور (تعادل 3، وخسر 1)، وكان آخر مدرب بدأ بـ5 مباريات خارجية دون فوز فينيتسيا في 1971.

وجاءت 53% من أهداف فينيتسيا هذا الموسم من كرات ثابتة (16 من 30)، أعلى نسبة في الدوري، بينما سجل يوفنتوس 16% فقط من كرات ثابتة، أقل من كومو فقط (12%).

وأسهم مهاجم اليوفي، كينان يلدز، في 10 أهداف هذا الموسم (6 أهداف و4 تمريرات)، وهو أصغر لاعب يصل لهذا الرقم؛ مع بدايته كأساسي، ويحقق يوفنتوس معدل 2.1 نقطة، بينما ينخفض إلى 1.0 في المباريات التي لم يبدأها، وسجل دوسان فلاهوفيتش في الجولة الماضية بعد 7 مباريات دون أهداف، وقبلها سجل في مباراتين متتاليتين أمام كالياري وإمبولي في فبراير.