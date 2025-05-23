نادال: زفيريف يفتقر إلى «القوة الذهنية»!



برلين (د ب أ)



أعرب أسطورة التنس الإسباني رافاييل نادال عن اعتقاده بأن الألماني ألكسندر زفيريف يفتقر حتى الآن إلى القوة الذهنية اللازمة للفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وقال نادال لصحيفة «ليكيب» الفرنسي قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة الأحد: «لسوء الحظ، الأمر متعلق بتفكيره، لأنك إذا نظرت إلى مستواه في التنس، كان ينبغي أن يحصد لقبا بالفعل».

وفاز زفيريف بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، ولكنه خسر مبارياته الثلاث النهائية في البطولات الكبرى التي لعبها حتى الآن في مسيرته- بطولة أميركا المفتوحة 2020، فرنسا المفتوحة العام الماضي، أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تلقى زفيريف هزيمة مفاجئة على يد الفرنسي ألكسندر مولر، ليودع بطولة هامبورج المفتوحة، المقامة على أرضه، من دور الـ.16 وقال نادال، الذي فاز بـ14 لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة طوال مسيرته: «زفيريف لاعب مذهل، ولكنه لم يتمكن من الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد».

وكان ظهور نادال الأخير في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، وخسر أمام زفيريف في الدور الأول.

وأثنى نادال على كارلوس ألكاراز وجانيك سينر، وقال إنهما أبرز المرشحين للفوز ببطولة فرنسا المفتوحة هذا العام.