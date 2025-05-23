السبت 24 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نادال: زفيريف يفتقر إلى «القوة الذهنية»!

نادال: زفيريف يفتقر إلى «القوة الذهنية»!
23 مايو 2025 20:17

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
روبليف.. «معنويات محبطة» قبل «رولان جاروس»!


أعرب أسطورة التنس الإسباني رافاييل نادال عن اعتقاده بأن الألماني ألكسندر زفيريف يفتقر حتى الآن إلى القوة الذهنية اللازمة للفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).
وقال نادال لصحيفة «ليكيب» الفرنسي قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة الأحد: «لسوء الحظ، الأمر متعلق بتفكيره، لأنك إذا نظرت إلى مستواه في التنس، كان ينبغي أن يحصد لقبا بالفعل».
وفاز زفيريف بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، ولكنه خسر مبارياته الثلاث النهائية في البطولات الكبرى التي لعبها حتى الآن في مسيرته- بطولة أميركا المفتوحة 2020، فرنسا المفتوحة العام الماضي، أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تلقى زفيريف هزيمة مفاجئة على يد الفرنسي ألكسندر مولر، ليودع بطولة هامبورج المفتوحة، المقامة على أرضه، من دور الـ.16 وقال نادال، الذي فاز بـ14 لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة طوال مسيرته: «زفيريف لاعب مذهل، ولكنه لم يتمكن من الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد».
وكان ظهور نادال الأخير في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، وخسر أمام زفيريف في الدور الأول.
وأثنى نادال على كارلوس ألكاراز وجانيك سينر، وقال إنهما أبرز المرشحين للفوز ببطولة فرنسا المفتوحة هذا العام.

التنس
فرنسا
باريس
رولان جاروس
نادال
ألكسندر زفيريف
آخر الأخبار
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
الرياضة
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
اليوم 21:15
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
الأخبار العالمية
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
اليوم 21:07
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
الرياضة
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
اليوم 20:44
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
الرياضة
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
اليوم 20:41
«فوز معنوي» للعروبة أمام دبا الحصن
الرياضة
«فوز معنوي» للعروبة أمام دبا الحصن
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©