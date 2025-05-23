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الرياضة

ديل تورو يعزز صدارته لسباق جيرو دي إيطاليا

ديل تورو يعزز صدارته لسباق جيرو دي إيطاليا
23 مايو 2025 20:28

 
روما (أ ب)

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يواصل الدراج المكسيكي إيساك ديل تورو تعزيز تقدمه في سباق جيرو دي إيطاليا للدراجات، حتى لو كان ذلك بإضافة بضع ثوان فقط في اليوم.
وأنهى ديل تورو المرحلة الثالثة عشرة التي أقيمت اليوم الجمعة في المركز الثالث. وكانت هذه المرحلة اختتمت بصعود قصير، لكنه شديد الانحدار، مما مدد تقدمه على زميله في فريق الإمارات خوان أيوسو بخمس ثوان.
وحقق السائق الدنماركي مادس بيديرسين فوزه بالمرحلة الرابعة في سباق هذا العام.
وأنهى ووت فان آرت السباق في المركز الثاني بنفس توقيت بيديرسين، بينما أنهى ديل تورو السباق في المركز الثالث بفارق ثانيتين خلفهما، لكنه تفوق بثلاث ثوان على جميع المنافسين الآخرين.
ولليوم الثاني على التوالي، حصد ديل تورو على ثانيتين مكافأة زمنية خلال سباق السرعة المتوسط قبل 10 كيلومترات من النهاية، بينما حصل أيوسو على أربع ثوان.
وفي صدارة التصنيف العام، يتصدر ديل تورو بفارق 38 ثانية أمام أيوسو، فيما جاء أنطونيو تيبيري في المركز الثالث بفارق دقيقة و18 ثانية.
ويتواجد سيمون ياتيس في المركز الرابع بفارق دقيقة و20 ثانية، ويتواجد بريموز روجليتش في المركز الخامس بفارق دقيقة و35 ثانية. وينتهى سباق جيرو دي إيطاليا في روما في الأول من يونيو. 

 

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