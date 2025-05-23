السبت 24 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديوكوفيتش يقترب من «اللقب 100»

ديوكوفيتش يقترب من «اللقب 100»
23 مايو 2025 21:28

 
جنيف (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
روبليف.. «معنويات محبطة» قبل «رولان جاروس»!


اقترب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف سادساً عالمياً من تحقيق لقبه المئة في منافسات رابطة اللاعبين المحترفين (أيه تي بي) بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-7 و6-1، ليبلغ نهائي دورة جنيف للتنس (250 نقطة) على الملاعب الترابية.
ويشارك ديوكوفيتش (38 عاماً) المتوّج بـ24 لقباً في الجراند سلام، في هذه الدورة السويسرية استعدادا لبطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.
قال الصربي «كانت أصعب مباراة لي في الدورة حتى الآن، ثلاث مجموعات، في المجموعة الثانية كان متقدماً بكسر إرسال، وتمكنت من العودة إلى شوط كسر التعادل، وحصلت على نقطة حسم، لكنني شعرت ببعض التوتر هناك، أنا سعيد جداً بالطريقة التي استعدت بها توازني في المجموعة الثالثة، ولعبت أفضل مجموعة لي في الدورة».
وسيسعى ديوكوفيتش في النهائي السبت إلى تحقيق أول لقب له منذ تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي، عندما يواجه البولندي هوبرت هوركاتش الفائز على النمساوي سيباستيان أوفنر الصاعد من التصفيات 6-3 و6-4.
ويطمح الصربي إلى أن يصبح ثالث لاعب فقط في التاريخ يصل إلى 100 لقب في منافسات (أيه تي بي)، بعد الأميركي جيمي كونرز والسويسري روجيه فيدرر.
ويخوض «دجوكو» أول دورة له منذ انفصاله عن مدربه ومنافسه السابق البريطاني أندي موراي، وكان قد خسر مباراتيه السابقتين على الملاعب الترابية هذا الموسم قبل أن يظهر تحسناً ملحوظاً هذا الأسبوع، في إشارة إلى استعادته مستواه قبل انطلاق بطولة رولان جاروس الأحد.
وسيفتتح ديوكوفيتش مشواره في البطولة الفرنسية التي يطمح للفوز بها للمرة الرابعة وتحقيق رقم قياسي تاريخي بلقب جراند سلام رقم 25، بمواجهة الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدور الأول.

التنس
جنيف
باريس
فرنسا
رولان جاروس
نوفاك ديوكوفيتش
آخر الأخبار
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
الرياضة
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
اليوم 21:15
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
الأخبار العالمية
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
اليوم 21:07
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
الرياضة
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
اليوم 20:44
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
الرياضة
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
اليوم 20:41
«فوز معنوي» للعروبة أمام دبا الحصن
الرياضة
«فوز معنوي» للعروبة أمام دبا الحصن
اليوم 20:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©