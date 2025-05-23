منتخب الموهوبين يكمل جاهزيته لـ «آسيوية الجوجيتسو»



عمّان (الاتحاد)



اجتاز لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، بنجاح إجراءات الوزن الرسمية في العاصمة الأردنية عمان، تمهيداً لانطلاق النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تستمر حتى الاثنين المقبل.

ويمثل المنتخب الوطني في هذا الاستحقاق القاري 37 لاعباً ولاعبة ضمن فئتي الكبار وتحت 21 عاماً، خضعوا لبرنامج إعداد مكثّف شمل معسكرات تدريبية داخلية وخارجية لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى اللياقة البدنية والمهارات الفنية.

ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة اليوم بمنافسات فئة الكبار للرجال، تليها منافسات السيدات من فئة الكبار يوم غد، على أن تُختتم المشاركة الإثنين بنزالات فئة تحت 21 عاماً.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «تمثل المشاركة في بطولة آسيا محطة مهمة في مسيرة المنتخب، ونتطلع من خلالها إلى تعزيز ريادة الدولة في هذه الرياضة على المستويين القاري والدولي. اجتياز إجراءات الوزن يعد أحد المؤشرات المهمة على مدى جاهزية أبنائنا وبناتنا لخوض المنافسات. وتضم بعثة المنتخب نخبة من اللاعبين الموهوبين الذين خضعوا لتحضيرات مكثفة وأظهروا مستويات متقدمة من الجاهزية والالتزام، ما يجعلنا واثقين من قدرتهم على المنافسة وتحقيق نتائج تليق باسم الوطن».

من جهته، أكّد المدرب هيلدر ميديروس أن اللاعبين بلغوا أعلى مستويات الجاهزية، وقال: «خضنا مرحلة إعداد قوية خلال الأسابيع الماضية، وكانت النتائج التي لمسناها من المعسكر التدريبي مشجعة للغاية، وأظهر اللاعبون انضباطاً كبيرا يعكس حرصهم على تقديم أفضل ما لديهم في هذا التحدي القاري. نعمل حالياً على دراسة المنافسين وتحليل أساليبهم الفنية، ووضع الخطط التكتيكية المناسبة لكل نزال».

وقال اللاعب هزاع القبيسي، الذي يمثل المنتخب الوطني في فئة الكبار وزن 85 كجم: «يشرفني تمثيل الوطن في هذا الحدث القاري الكبير، وأشعر بالفخر لكوني جزءاً من هذا المنتخب الذي يملك طموحات لا حدود لها. بذلنا جهداً كبيراً خلال فترة التحضيرات، ووصلنا إلى مستوى عالٍ من الجاهزية. أتطلع إلى تقديم أداء مشرف يعكس تطلعات المنتخب، وسأبذل قصارى جهدي لرفع علم الإمارات عالياً على منصة التتويج».