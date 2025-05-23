جماهير نابولي تعيش أجواءً احتفالية قبل مباراة حسم «الكالشيو»



روما (أ ب)



يعيش مشجعو نابولي الإيطالي لكرة القدم، أجواء احتفالية قبل مواجهة كالياري اليوم الجمعة، وهي المواجهة التي قد تحسم تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم.

يتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة أمام إنتر ميلان، قبل خوض مباريات الجولة الأخيرة.

ويحل الإنتر ضيفاً على كومو في مباراة ستقام في نفس توقيت مباراة نابولي، وإذا أنهى الفريقان الدوري بنفس عدد النقاط، ستقام مباراة فاصلة يوم الاثنين لتحديد الفائز بلقب الدوري.

وكانت جماهير نابولي تهتف وتغني خارج ملعب دييجو مارادونا قبل ساعات قليلة من إقامة اللقاء.

ويهدف نابولي للتتويج بلقبه الرابع، عبر التاريخ، في الدوري الإيطالي، وكان مارادونا قاد نابولي للفوز بأول لقبين في 1987 و1990، وتوج الفريق، الذي كان يقوده فيكتور أوسيمين وخفيشا كفاراتسخيليا باللقب قبل خمس جولات من النهاية.

ويهدف إنتر ميلان للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ21 في تاريخه. ويلتقي إنتر ميلان أيضاً مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو الجاري.