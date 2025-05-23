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الرياضة

مدرب كريستال بالاس يرد على الإشاعات

مدرب كريستال بالاس يرد على الإشاعات
23 مايو 2025 22:14


لندن (د ب أ)

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بوستيكوجلو: توتنهام لم يناقش مستقبلي!


قال أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، إنه ملتزم مع الفريق بنسبة مئة بالمئة، وأنه لا يهتم بشأن الإشاعات التي ربطت اسمه بالرحيل عن الفريق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جلاسنر «50 عاماً» أثار إعجاب الكثيرين بعد فوز كريستال بالاس بكأس الاتحاد الإنجليزي، ويقال إن توتنهام قد يكون وجهته المحتملة إذا تم الاستغناء عن أنجي بوستيكوجلو.
ولكن قال جلاسنر: «كنت أتحدث فقط عن المستقبل وما نخطط له، لذلك أنا ملتزم بنسبة مئة بالمئة بهذه الخطط».
وأضاف: «لا توجد لديّ أي أفكار بشأن شيء مختلف، لا أملك أي تأثير على هذه الإشاعات، لا أهتم بها حقاً، أحاول دائماً التركيز على أشياء يمكنني التأثير عليها».
وقاد جلاسنر كريستال بالاس لتحقيق أفضل مركز للفريق في الدوري الممتاز، باحتلاله المركز العاشر، بعدما تولى تدريب الفريق خلفا لروي هودجسون في فبراي الماضي.
ورغم أن بداية الفريق للموسم الحالي كانت سلبية، حيث حصل على ثلاث نقاط فقط من أول ثماني مباريات، سيدخل الفريق مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام ليفربول الأحد ولديه 52 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط حققها النادي في حقبة الدوري الممتاز.
ومازال عقد جلاسنر ممتدا لعام إضافي، وقال ستيف باريش، المالك المشارك للنادي، إنه يحرص على تمديد عقد المدرب الأسترالي.
وبسؤاله عما إذا كانت المفاوضات لحصوله على عقد جديد اقتربت، قال جلاسنر: «لدي عام واحد متبقي، والآن نتحدث عن الموسم المقبل، أي شيء سيحدث بعد الأول من يوليو 2026 لا نتحدث عنه في الوقت الحالي، فهو بعيد جداً، ونتحدث عن هذا العام، ولهذا أنا ملتزم بنسبة مئة بالمئة لدي عقد ولا توجد أمور أخرى أفكر بها».

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كريستال بالاس
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