نهائيات الدوري الأوروبي للسلة تنطلق من متحف اللوفر أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت رسمياً من متحف اللوفر أبوظبي في لحظة تاريخية غير مسبوقة، نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة، برعاية الخطوط الجوية التركية، حيث استُهلت الفعاليات، التي تسبق مباريات نصف النهائي، بمؤتمر صحفي أقيم في المتحف الأيقوني، تخلله استقبال كبار الضيوف المشهورين على السجادة الحمراء، من ضمنهم شاني بلات ودينيز أكسوي، إضافة إلى جلستين حواريتين تمحورتا حول تاريخ الدوري وإرثه العريق ومستقبله الواعد.

وشارك في الجلسة الأولى عدد من مسؤولي الدوري، من بينهم الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة باوليوس موتييجوناس، الذي عبّر عن ثقته باستمرار نجاح البطولة مضيفاً: شعارنا كل مباراة تهم وهي ليست مجرد كلمات، بل ركيزة أساسية في تاريخ البطولة. حتى لو لم تكن من عشاق اللعبة، ستجد نفسك مشدوداً عند متابعتها. وإذا واصلنا هذا المستوى، يمكننا الاستمرار 250 سنة أخرى.

وانضم إليه في الجلسة كل من المدير العام لنادي فنربخشة التركي ماوريتسيو جيرارديني، وممثل نادي بايرن ميونيخ ماركو بيسيتش. ومن جهته، قال جيرارديني: الدوري لديه تاريخ وجمهور رائع... لدينا كل المقومات للنمو والتوسع.

أما الجلسة الثانية، فقد جمعت أساطير الدوري الأوروبي من فريق All-25، وهم، كايل هاينز، ناندو دي كولو، ديجان بوديروجا، إلى جانب المدرب الأسطوري زوران أوبرادوفيتش الحائز على اللقب تسع مرات.

عقب الجلسات الحوارية، تم تقديم الفرق المشاركة رسمياً خلال المؤتمر الصحفي، بمشاركة المدربين والنجوم وهي

فناربخشة: المدرب شاروناس ياسيكيفيسيوس واللاعب نايجل هايز-ديفيس وباناثينايكوس الذس يقوده المدرب إرجين أتمان ونجم الدوري كندريك نان

وكذلك أولمبياكوس بقيادة مدربه جيورجيوس بارتزوكاس واللاعب ساشا فيزينكوف، ثم موناكو ومدربه فاسيليس سبانوليس واللاعب مايك جيمس

وتُتيح استضافة نهائيات دوري الخطوط الجوية التركية الأوروبي لكرة السلة 2025 في أبوظبي، الفرصة أمام المشجعين من عشاق هذه الرياضة لمشاهدة المنافسات الحماسيّة بين نخبة من أبرز نجوم كرة السلة الأوروبية في أجواء لا تُنسى.

تُعد أبوظبي حاضنة لكبريات الفعاليات العالمية المرموقة، ومن أبرزها، إن بي إيه ويو إف سي والفورمولا 1. ومن خلال هذه الاستضافة تواصل الإمارة تقديم تجارب استثنائية لجميع أفراد المجتمع المحلي والزائر من خلال أجندة فعالياتها المتنوعة والمستمرة على مدار العام.