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الرياضة

روبليف إلى نهائي هامبورج للمرة الثالثة

روبليف إلى نهائي هامبورج للمرة الثالثة
24 مايو 2025 00:17

 
برلين (أ ف ب)

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بلغ الروسي أندري روبليف المتراجع في تصنيف المحترفين إلى المركز السابع عشر، نهائي دورة هامبورج للتنس (500 نقطة) للمرة الثالثة في مسيرته، بعد فوزه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 6-1 و6-4.
وسيواجه المصنّف الثالث في الدورة، السبت الإيطالي فلافيو كوبولي في المباراة النهائية، بعد الفوز على الأرجنتيني توماس إتشيبيري 2-6 و7-5 و6-4.
وحسم روبليف الذي خسر نهائي الدورة في عام 2019، قبل أن يظفر باللقب في العام التالي، الأمور في ساعة و24 دقيقة.
في المجموعة الأولى كسر إرسال منافسه المصنف 30 عالمياً مرتين، وفي الثانية كسر روبليف إرسال أوجيه ألياسيم عند التعادل 4-4، ثم أنهى المباراة بنجاح عند إرساله.
وسيدخل روبليف النهائي مرشحاً قوياً للفوز أمام كوبولي المصنف 35 عالمياً الذي بدا مرهقاً في مباراته، حيث خسر المجموعة الأولى بعد كسر منافسه إرساله مرتين في 46 دقيقة.
لكن كوبولي تحلّى بالهدوء والتحكم في المجموعة الثالثة الحاسمة، حيث كسر إرسال منافسه في الشوط التاسع ليحسم المباراة لمصلحته.
وُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها كوبولي في الفوز على خصمه الأرجنتيني، بعد أربع مواجهات سابقة خسرها جميعا، منها اثنتان على الملاعب الترابية.

التنس
هامبورج
ألمانيا
روسيا
أندريه روبليف
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