الإنتر يعترف بأحقية نابولي في لقب «الكالشيو»!

كومو (رويترز)



اختتم إنتر ميلان مشواره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بفوزه 2-صفر في كومو الذي لعب بعشرة لاعبين، وهو ما لم يكن كافياً للاحتفاظ باللقب، بعد فوز نابولي 2-صفر على كالياري.

ورغم نجاحه في الفوز على ملعب جوسيبي سينيجاليا، فشل الإنتر في إنهاء الموسم في أجواء متوترة، بعد أن دخل المباراة متأخراً بنقطة واحدة عن نابولي المتصدر في سباق اللقب.

ومع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وتعرض المدرب سيميوني إنزاجي للإيقاف، غاب عن الإنتر عدة لاعبين رئيسيين، لكن فريقه قدم أداءً قوياً عندما كان في حاجة إلى ذلك.

وقال ستيفان دي فري، قائد إنتر ميلان، لشبكة دازون «قمنا بعملنا، وكنا ندرك أن الأمر يتوقف على نتائج الآخرين، لم يكن بإمكاننا تقديم المزيد، ولكن علينا أن نضع كل ذلك خلفنا ونستعد للنهائي، لم نستحق اللقب، لأنه إذا لم نكن في الصدارة بعد 38 مباراة، فإن المتصدر هو من يستحق ذلك، ولكن هناك شعور بأننا كان بإمكاننا تقديم المزيد في الدوري».

وافتتح الإنتر التسجيل في الدقيقة 21، عندما ارتقى دي فري ليقابل ركلة ركنية نفذها هاكان شالهان أوغلو ببراعة بضربة رأس في مرمى حارس كومو بيبي رينا.

وخاض كومو المباراة بعشرة لاعبين قبل الاستراحة بقليل، بعدما طرد الحارس رينا بسبب خطأ ضد مهدي طارمي.

وسجل خواكين كوريا الهدف الثاني بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني، بعد أن توغل بين المدافعين قبل أن يسدد الكرة بهدوء في الشباك.

وأضاف دي فري «هناك رغبة كبيرة في خوض نهائي رائع الأسبوع المقبل، لقد عملنا بجد هذا العام، وحققنا نتائج رائعة في دوري أبطال أوروبا، نبذل قصارى جهدنا لإنهاء الموسم في أفضل صورة».