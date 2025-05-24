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الرياضة

نابولي تغرق في «ألوان الفرح»!

نابولي تغرق في «ألوان الفرح»!
24 مايو 2025 10:04

نابولي (رويترز)

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احتشد مئات الآلاف من مشجعي نابولي الفرحين في المدينة للاحتفال بتتويج فريقهم بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه.
سجل سكوت مكتوميناي وروميلو لوكاكو هدفين ليحققا فوزاً مريحاً لفريقهما 2-صفر على كالياري، ويُتوج بلقبه الثاني في ثلاث سنوات بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان.
وطغت الألوان فجأة على مدينة نابولي مع حلول الليل.
وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة وغطت سحب الدخان الأخضر والأبيض والأحمر الممزوجة باللون الأزرق التقليدي للفريق الشوارع، بينما كانت نتيجة المباراة تسير لمصلحة نابولي.
حاول أكثر من 450 ألف مشجع الحصول على تذاكر لكن معظمهم احتفلوا بالمباراة أمام ملعب دييجو أرماندو مارادونا أو في ساحة بلبشيتو، حيث حولت الشاشات العملاقة مركز المدينة إلى ما يشبه بحرا أزرق مبهجاً.
قال مشجع لنابولي يدعى سلفاتوري رومانو لرويترز «كان الفوز جميلاً ومقنعاً، عانينا كثيراً، لكننا الآن نستمتع به حقاً، لقب البطولة هذا هو الأجمل».
طافت سيارات مطلية باللون الأزرق الشوارع رافعة بفخر العلم الإيطالي بألوانه الثلاثة وملوحة بالرقم أربعة الذي يُشير إلى عدد ألقاب الدوري التي فاز بها نابولي.
قال مشجع آخر يدعى باسكوالي كوبولا مع بدء الاحتفالات في المدينة الواقعة جنوب إيطاليا «كان الأمر رائعاً بطريقة لا تصدق، سجل مكتوميناي ولوكاكو هدفين جميلين، نحن سعداء للغاية، ونشعر بالأسف إزاء الإنتر، لكننا الأفضل في إيطاليا، ونحتفل الآن».

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