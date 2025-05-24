بوستيكوجلو.. «موسم ثالث» مع توتنهام

لندن (د ب أ)



ألمح أنجي بوستيكوجولو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إلى إمكانية بقائه لموسم ثالث مع الفريق، بينما كان آلاف المشجعين يهتفون باسمه ويحتفلون بأبطال الدوري الأوروبي، خلال موكب احتفالي مبهج على متن حافلة مفتوحة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن بعد يومين من تسجيل بيرنان جونسون لهدف الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي بمدينة بلباو الإسبانية، وإنهاء فترة استمرت لـ17 عاماً من دون لقب، عاد الفريق إلى شمال لندن.

وانطلقت حافلة بيضاء ذات طابقين كتب على مقدمتها «أبطال الدوري الأوروبي» من منطقة إدمونتون جرين، ثم توجهت إلى شارع هاي رود وسط هتافات المشجعين من مختلف الأعمار: «المجد، المجد لتوتنهام هوتسبير».

واحتشد ما يقرب من 150 ألف مشجع في المناطق المحيطة بملعب توتنهام، حيث احتشد كثيرون على الأسطح وفي محطات الحافلات للحصول على رؤية أوضح، قبل أن يتيح المسرح المقام خارج الملعب الذي يتسع لـ62850 شخصاً المزيد من لحظات الاحتفاء والتقدير.

واضطر بوستيكوجلو إلى التوقف لحظة، قبل أن يخاطب الحشود المبتهجة، التي غنت له أغنية «أنجيلس» الشهيرة لروبي ويليامز.

وبعدها ألمح بوستيكوجلو «59 عاماً»، الذي واجه شائعات مستمرة بشأن مستقبله، إلى إنه قد يحصل على أمنيته بقيادة الفريق لموسم ثالث.

قال بوستيكوجلو في إشارة إلى تصريحه في الخريف الماضي بأنه «دائماً ما يفوز بالألقاب» في عامه الثاني:«قلت لهم وضحكوا، قلت لهم ولم يكن لديهم الثقة، ولكن ها نحن هنا».

وأضاف:«نحن هنا بسبب هذه المجموعة المذهلة من اللاعبين والجهاز الفني، أبطال حقيقيون يقودهم الأسطورة سون هيونج مين، وكريستيان روميرو، وجيمس ماديسون، وجوجليلمو فيكاريو، كلهم أبطال».

وقال: «فعلوا كل هذا لأجلكم، لأنكم تستحقونه، هذا النادي يستحق، وأقول لكم شيئاً أختم به كلامي- في أفضل المسلسلات التلفزيونية، يكون الموسم الثالث أفضل من الموسم الثاني، شكراً لكم».