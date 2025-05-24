الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوستيكوجلو.. «موسم ثالث» مع توتنهام

بوستيكوجلو.. «موسم ثالث» مع توتنهام
24 مايو 2025 10:10

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فارق النقاط بين البطل والوصيف.. إنجاز «سيتي» يصمد في وجه ليفربول
ساوثهامبتون.. «السقوط 30»!


ألمح أنجي بوستيكوجولو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إلى إمكانية بقائه لموسم ثالث مع الفريق، بينما كان آلاف المشجعين يهتفون باسمه ويحتفلون بأبطال الدوري الأوروبي، خلال موكب احتفالي مبهج على متن حافلة مفتوحة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن بعد يومين من تسجيل بيرنان جونسون لهدف الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي بمدينة بلباو الإسبانية، وإنهاء فترة استمرت لـ17 عاماً من دون لقب، عاد الفريق إلى شمال لندن. 
وانطلقت حافلة بيضاء ذات طابقين كتب على مقدمتها «أبطال الدوري الأوروبي» من منطقة إدمونتون جرين، ثم توجهت إلى شارع هاي رود وسط هتافات المشجعين من مختلف الأعمار: «المجد، المجد لتوتنهام هوتسبير».
واحتشد ما يقرب من 150 ألف مشجع في المناطق المحيطة بملعب توتنهام، حيث احتشد كثيرون على الأسطح وفي محطات الحافلات للحصول على رؤية أوضح، قبل أن يتيح المسرح المقام خارج الملعب الذي يتسع لـ62850 شخصاً المزيد من لحظات الاحتفاء والتقدير. 
واضطر بوستيكوجلو إلى التوقف لحظة، قبل أن يخاطب الحشود المبتهجة، التي غنت له أغنية «أنجيلس» الشهيرة لروبي ويليامز. 
وبعدها ألمح بوستيكوجلو «59 عاماً»، الذي واجه شائعات مستمرة بشأن مستقبله، إلى إنه قد يحصل على أمنيته بقيادة الفريق لموسم ثالث. 
قال بوستيكوجلو في إشارة إلى تصريحه في الخريف الماضي بأنه «دائماً ما يفوز بالألقاب» في عامه الثاني:«قلت لهم وضحكوا، قلت لهم ولم يكن لديهم الثقة، ولكن ها نحن هنا». 
وأضاف:«نحن هنا بسبب هذه المجموعة المذهلة من اللاعبين والجهاز الفني، أبطال حقيقيون يقودهم الأسطورة سون هيونج مين، وكريستيان روميرو، وجيمس ماديسون، وجوجليلمو فيكاريو، كلهم أبطال».
وقال: «فعلوا كل هذا لأجلكم، لأنكم تستحقونه، هذا النادي يستحق، وأقول لكم شيئاً أختم به كلامي- في أفضل المسلسلات التلفزيونية، يكون الموسم الثالث أفضل من الموسم الثاني، شكراً لكم».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
مانشستر يونايتد
آنجي بوستيكوجلو
آخر الأخبار
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©